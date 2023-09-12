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"Это война". На Западе раскрыли правду о ненависти к России - РИА Новости, 12.09.2023
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03:30 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/voyna-1895707114.html
"Это война". На Западе раскрыли правду о ненависти к России
"Это война". На Западе раскрыли правду о ненависти к России - РИА Новости, 12.09.2023
"Это война". На Западе раскрыли правду о ненависти к России
Западные политики ослеплены ненавистью к России, и это может привести к началу масштабного конфликта. Таким мнением в интервью шведскому swebbTV поделился... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:30
2023-09-12T03:30
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Западные политики ослеплены ненавистью к России, и это может привести к началу масштабного конфликта. Таким мнением в интервью шведскому swebbTV поделился аналитик Ларс Берн."Наши политики ослеплены ненавистью к России. Это уже война, но это прокси-война между Россией и НАТО, в которой альянс эксплуатирует этот бедный украинский народ и убивают его сотнями тысяч. Это настолько морально предосудительно, насколько это возможно", — высказался эксперт.Однако он отметил, что даже в случае полноценного конфликта русские победят, так как их промышленный потенциал превосходит западный.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ.
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в мире, россия, москва, европа, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Москва, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
"Это война". На Западе раскрыли правду о ненависти к России

Шведский эксперт Берн: Запад развязал войну, в которой ему не победить Россию

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Западные политики ослеплены ненавистью к России, и это может привести к началу масштабного конфликта. Таким мнением в интервью шведскому swebbTV поделился аналитик Ларс Берн.
«
"Наши политики ослеплены ненавистью к России. Это уже война, но это прокси-война между Россией и НАТО, в которой альянс эксплуатирует этот бедный украинский народ и убивают его сотнями тысяч. Это настолько морально предосудительно, насколько это возможно", — высказался эксперт.
Однако он отметил, что даже в случае полноценного конфликта русские победят, так как их промышленный потенциал превосходит западный.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ.
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