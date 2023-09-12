https://ria.ru/20230912/voyna-1895707114.html
"Это война". На Западе раскрыли правду о ненависти к России
"Это война". На Западе раскрыли правду о ненависти к России - РИА Новости, 12.09.2023
"Это война". На Западе раскрыли правду о ненависти к России
Западные политики ослеплены ненавистью к России, и это может привести к началу масштабного конфликта. Таким мнением в интервью шведскому swebbTV поделился... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:30
2023-09-12T03:30
2023-09-12T03:30
в мире
россия
москва
европа
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_0:303:2912:1941_1920x0_80_0_0_2d3932377afd168dbc7da38aa5d86a8c.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Западные политики ослеплены ненавистью к России, и это может привести к началу масштабного конфликта. Таким мнением в интервью шведскому swebbTV поделился аналитик Ларс Берн."Наши политики ослеплены ненавистью к России. Это уже война, но это прокси-война между Россией и НАТО, в которой альянс эксплуатирует этот бедный украинский народ и убивают его сотнями тысяч. Это настолько морально предосудительно, насколько это возможно", — высказался эксперт.Однако он отметил, что даже в случае полноценного конфликта русские победят, так как их промышленный потенциал превосходит западный.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ.
https://ria.ru/20230912/raznitsa-1895703351.html
россия
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_235:0:2823:1941_1920x0_80_0_0_9d84a5de985a1a1346bc98485f70cedd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, европа, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Москва, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
"Это война". На Западе раскрыли правду о ненависти к России
Шведский эксперт Берн: Запад развязал войну, в которой ему не победить Россию