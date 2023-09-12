https://ria.ru/20230912/vooruzhenie-1895875125.html

В ЕС поддержали создание механизма для совместных закупок вооружения

В ЕС поддержали создание механизма для совместных закупок вооружения - РИА Новости, 12.09.2023

В ЕС поддержали создание механизма для совместных закупок вооружения

Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге во вторник поддержал создание нового механизма для совместных закупок вооружения государствами ЕС,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:28

2023-09-12T16:28

2023-09-12T16:28

специальная военная операция на украине

украина

сергей лавров

дмитрий песков

нато

евросоюз

россия

страсбург

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге во вторник поддержал создание нового механизма для совместных закупок вооружения государствами ЕС, который должен помочь пополнить запасы, истощенные поставками на Украину, говорится в пресс-релизе ЕП. "Он поможет государствам ЕС удовлетворить наиболее насущные потребности в области обороны из-за усугубившейся ситуации после добровольных и совместных военных поставок Украине", - указывает документ. Механизм будет действовать до конца 2025 года. "Будет выделен соответствующий бюджет в 300 миллионов евро для финансирования этого механизма. В совместных закупках должны участвовать как минимум три государства-члена ЕС", - отмечается в пресс-релизе. Присоединиться к общим закупкам также смогут государства Европейского экономического пространства. Ранее лидеры ЕС утвердили план по наращиванию поставок боеприпасов Украине и восполнению собственных запасов, который включает три направления: поставку боеприпасов Киеву из резервов, имеющихся на складах стран союза, совместные закупки, а также наращивание производства боеприпасов. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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украина, сергей лавров, дмитрий песков, нато, евросоюз, россия, страсбург, в мире