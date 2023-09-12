Город тысячи видов: что посмотреть во Владивостоке

Символ Владивостока — маяки. Хотя в черте города их пять — есть даже на крыше хрущевки! — приезжие стремятся к Токаревскому. Чтобы пройти к изящной белой башенке по узкой косе, или "кошке", что тянется по морю, в прилив придется снять обувь и закатать брюки. До колен как минимум. Прогулочные катера считают своим долгом пройти поближе к мели и окатить туристов волной.
Символ Владивостока — маяки. Хотя в черте города их пять — есть даже на крыше хрущевки! — приезжие стремятся к Токаревскому. Чтобы пройти к изящной белой башенке по узкой косе, или "кошке", что тянется по морю, в прилив придется снять обувь и закатать брюки. До колен как минимум. Прогулочные катера считают своим долгом пройти поближе к мели и окатить туристов волной.
Традиционный летний отдых по-приморски — катание на катере. С воды город выглядит невероятно, можно рассмотреть иностранные корабли, прибывшие в порт с японскими праворульными машинами, военные крейсеры. Самые популярные однодневные маршруты — к островам Попова или Желтухина, Рикорда и Пахтусова, там неплохой дайвинг и пустынные пляжи.
Традиционный летний отдых по-приморски — катание на катере. С воды город выглядит невероятно, можно рассмотреть иностранные корабли, прибывшие в порт с японскими праворульными машинами, военные крейсеры. Самые популярные однодневные маршруты — к островам Попова или Желтухина, Рикорда и Пахтусова, там неплохой дайвинг и пустынные пляжи.
Важная дата — 2012-й: саммит АТЭС, к которому город сильно преобразился. Помимо новых гостиниц и аэропорта, обзавелся великолепными мостами — Золотым и Русским. Они не только разгрузили трафик, но и придали Владивостоку тот шик, о котором мечтал еще Никита Хрущев, заявивший по возвращении из Штатов о необходимости превратить столицу Приморья в "советский Сан-Франциско". Проходя на яхте под мостами, загадайте желание: говорят, обязательно сбудется.
Важная дата — 2012-й: саммит АТЭС, к которому город сильно преобразился. Помимо новых гостиниц и аэропорта, обзавелся великолепными мостами — Золотым и Русским. Они не только разгрузили трафик, но и придали Владивостоку тот шик, о котором мечтал еще Никита Хрущев, заявивший по возвращении из Штатов о необходимости превратить столицу Приморья в "советский Сан-Франциско". Проходя на яхте под мостами, загадайте желание: говорят, обязательно сбудется.
Владивосток — город тысячи красивых видов. Если повезло и тумана нет, словно ходишь по огромному амфитеатру. Кстати, правильно не "холм" (и уж тем более не "гора"), а "сопка". И площадки тут не "смотровые", а "видовые". Но долгие прогулки здесь — для выносливых. Хотя в давней песне "Владивосток" Алла Пугачева уверяет, что "очень здорово" пробежаться по Океанскому проспекту, легко повторить это можно только в одну сторону — на спуск.
Владивосток — город тысячи красивых видов. Если повезло и тумана нет, словно ходишь по огромному амфитеатру. Кстати, правильно не "холм" (и уж тем более не "гора"), а "сопка". И площадки тут не "смотровые", а "видовые". Но долгие прогулки здесь — для выносливых. Хотя в давней песне "Владивосток" Алла Пугачева уверяет, что "очень здорово" пробежаться по Океанскому проспекту, легко повторить это можно только в одну сторону — на спуск.
Азиатско-европейский колорит во Владивостоке — на каждом шагу. Вот изящные постройки конца XIX века в стиле классицизма на центральной улице Светланской, а вот — изогнутые китайские крыши местных ресторанчиков в одном из спальных районов города. В итоге — пестрая мозаика, острые углы которой сгладило море, словно у осколков в Стеклянной бухте. Особенно впечатляет она, конечно, в солнечную погоду. Все примыло сюда с большой свалки бывшего завода, так что по факту Стеклянная — это экологическая катастрофа. Ну даже если так, то очень красивая.
Азиатско-европейский колорит во Владивостоке — на каждом шагу. Вот изящные постройки конца XIX века в стиле классицизма на центральной улице Светланской, а вот — изогнутые китайские крыши местных ресторанчиков в одном из спальных районов города. В итоге — пестрая мозаика, острые углы которой сгладило море, словно у осколков в Стеклянной бухте. Особенно впечатляет она, конечно, в солнечную погоду. Все примыло сюда с большой свалки бывшего завода, так что по факту Стеклянная — это экологическая катастрофа. Ну даже если так, то очень красивая.
Тигры и медведи на одной территории не уживаются. Так что косолапые облюбовали Камчатку и Сахалин, а большие кошки расселились по Приморскому краю. "Приморье — самая кошачья территория России, хотя символом страны традиционно считается мишка", — говорит гид Дарья Гусева. Тигров тут обожают: в одном только Владивостоке около 14 памятников полосатым хищникам (большинство — частные), тигр красуется и на гербе города. А ведь есть еще леопарды, рыси и дальневосточный лесной кот. Увидеть их в условиях, максимально приближенных к естественным, можно в Приморском сафари-парке.
Тигры и медведи на одной территории не уживаются. Так что косолапые облюбовали Камчатку и Сахалин, а большие кошки расселились по Приморскому краю. "Приморье — самая кошачья территория России, хотя символом страны традиционно считается мишка", — говорит гид Дарья Гусева. Тигров тут обожают: в одном только Владивостоке около 14 памятников полосатым хищникам (большинство — частные), тигр красуется и на гербе города. А ведь есть еще леопарды, рыси и дальневосточный лесной кот. Увидеть их в условиях, максимально приближенных к естественным, можно в Приморском сафари-парке.
До 1998-го остров Русский был закрытым даже для своих. Жили здесь военные с семьями, гостей особо не ждали. Теперь доступен всем туристам. Почти нетронутая природа: высокие сопки, заросшие ясенем, каштанами и дубами, Японское море то и дело возникает за очередным поворотом. Хотя лучше сказать — Тихий океан. Так романтичнее.
До 1998-го остров Русский был закрытым даже для своих. Жили здесь военные с семьями, гостей особо не ждали. Теперь доступен всем туристам. Почти нетронутая природа: высокие сопки, заросшие ясенем, каштанами и дубами, Японское море то и дело возникает за очередным поворотом. Хотя лучше сказать — Тихий океан. Так романтичнее.
Можно сходить к мысу Тобизина — одному из самых популярных пеших маршрутов у жителей Владивостока. Почти шесть километров в обе стороны с крутыми спусками и подъемами — любители трекинга оценят. Справа — лиловые бутоны луговой герани и белеющие шапки маков, слева — бескрайнее море и волны, бьющиеся о скалы. Страшно красиво, ведь один шаг не туда — и все, пропасть.
Можно сходить к мысу Тобизина — одному из самых популярных пеших маршрутов у жителей Владивостока. Почти шесть километров в обе стороны с крутыми спусками и подъемами — любители трекинга оценят. Справа — лиловые бутоны луговой герани и белеющие шапки маков, слева — бескрайнее море и волны, бьющиеся о скалы. Страшно красиво, ведь один шаг не туда — и все, пропасть.
А это — вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
Если захочется узнать город лучше, отправляйтесь на иммерсивную экскурсию "Городские легенды" проекта "Голос внутри": ее ведет актер-гид, который представляется дворником Афанасием.
А это — вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
Если захочется узнать город лучше, отправляйтесь на иммерсивную экскурсию "Городские легенды" проекта "Голос внутри": ее ведет актер-гид, который представляется дворником Афанасием.