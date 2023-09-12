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Город тысячи видов: что посмотреть во Владивостоке - РИА Новости, 12.09.2023
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Туризм
 
16:29 12.09.2023 (обновлено: 16:53 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vladivostok-1895783573.html
Город тысячи видов: что посмотреть во Владивостоке
Город тысячи видов: что посмотреть во Владивостоке - РИА Новости, 12.09.2023
Город тысячи видов: что посмотреть во Владивостоке
Девять часов по небу или почти семь дней по земле — к краю России, во Владивосток, где сейчас проходит ВЭФ, отправляется все больше туристов. Сейчас — самый... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:29
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фото
туризм
фото - туризм
владивосток
сан-франциско
русский (остров)
никита хрущев
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Девять часов по небу или почти семь дней по земле — к краю России, во Владивосток, где сейчас проходит ВЭФ, отправляется все больше туристов. Сейчас — самый сезон: море еще теплое, погода комфортная. О том, что посмотреть в столице Приморского края, — в фотоленте РИА Новости.
владивосток
сан-франциско
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фото, фото, фото - туризм, владивосток, сан-франциско, русский (остров), никита хрущев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, отдых в россии, достопримечательности, что посмотреть , куда поехать
Фото, Туризм, Фото - Туризм, Владивосток, Сан-Франциско, Русский (остров), Никита Хрущев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, отдых в России, Достопримечательности, что посмотреть , куда поехать

Город тысячи видов: что посмотреть во Владивостоке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Девять часов по небу или почти семь дней по земле — к краю России, во Владивосток, где сейчас проходит ВЭФ, отправляется все больше туристов. Сейчас — самый сезон: море еще теплое, погода комфортная. О том, что посмотреть в столице Приморского края, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Символ Владивостока — маяки. Хотя в черте города их пять — есть даже на крыше хрущевки! — приезжие стремятся к Токаревскому. Чтобы пройти к изящной белой башенке по узкой косе, или "кошке", что тянется по морю, в прилив придется снять обувь и закатать брюки. До колен как минимум. Прогулочные катера считают своим долгом пройти поближе к мели и окатить туристов волной.

Отдыхающие вблизи Токаревского маяка во Владивостоке

Символ Владивостока — маяки. Хотя в черте города их пять — есть даже на крыше хрущевки! — приезжие стремятся к Токаревскому. Чтобы пройти к изящной белой башенке по узкой косе, или "кошке", что тянется по морю, в прилив придется снять обувь и закатать брюки. До колен как минимум. Прогулочные катера считают своим долгом пройти поближе к мели и окатить туристов волной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Традиционный летний отдых по-приморски — катание на катере. С воды город выглядит невероятно, можно рассмотреть иностранные корабли, прибывшие в порт с японскими праворульными машинами, военные крейсеры. Самые популярные однодневные маршруты — к островам Попова или Желтухина, Рикорда и Пахтусова, там неплохой дайвинг и пустынные пляжи.

Гонка крейсерских яхт на Токаревском маяке во Владивостоке

Традиционный летний отдых по-приморски — катание на катере. С воды город выглядит невероятно, можно рассмотреть иностранные корабли, прибывшие в порт с японскими праворульными машинами, военные крейсеры. Самые популярные однодневные маршруты — к островам Попова или Желтухина, Рикорда и Пахтусова, там неплохой дайвинг и пустынные пляжи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Важная дата — 2012-й: саммит АТЭС, к которому город сильно преобразился. Помимо новых гостиниц и аэропорта, обзавелся великолепными мостами — Золотым и Русским. Они не только разгрузили трафик, но и придали Владивостоку тот шик, о котором мечтал еще Никита Хрущев, заявивший по возвращении из Штатов о необходимости превратить столицу Приморья в "советский Сан-Франциско". Проходя на яхте под мостами, загадайте желание: говорят, обязательно сбудется.

Мост на остров Русский во Владивостоке

Важная дата — 2012-й: саммит АТЭС, к которому город сильно преобразился. Помимо новых гостиниц и аэропорта, обзавелся великолепными мостами — Золотым и Русским. Они не только разгрузили трафик, но и придали Владивостоку тот шик, о котором мечтал еще Никита Хрущев, заявивший по возвращении из Штатов о необходимости превратить столицу Приморья в "советский Сан-Франциско". Проходя на яхте под мостами, загадайте желание: говорят, обязательно сбудется.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Владивосток — город тысячи красивых видов. Если повезло и тумана нет, словно ходишь по огромному амфитеатру. Кстати, правильно не "холм" (и уж тем более не "гора"), а "сопка". И площадки тут не "смотровые", а "видовые". Но долгие прогулки здесь — для выносливых. Хотя в давней песне "Владивосток" Алла Пугачева уверяет, что "очень здорово" пробежаться по Океанскому проспекту, легко повторить это можно только в одну сторону — на спуск.

Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке

Владивосток — город тысячи красивых видов. Если повезло и тумана нет, словно ходишь по огромному амфитеатру. Кстати, правильно не "холм" (и уж тем более не "гора"), а "сопка". И площадки тут не "смотровые", а "видовые". Но долгие прогулки здесь — для выносливых. Хотя в давней песне "Владивосток" Алла Пугачева уверяет, что "очень здорово" пробежаться по Океанскому проспекту, легко повторить это можно только в одну сторону — на спуск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Азиатско-европейский колорит во Владивостоке — на каждом шагу. Вот изящные постройки конца XIX века в стиле классицизма на центральной улице Светланской, а вот — изогнутые китайские крыши местных ресторанчиков в одном из спальных районов города. В итоге — пестрая мозаика, острые углы которой сгладило море, словно у осколков в Стеклянной бухте. Особенно впечатляет она, конечно, в солнечную погоду. Все примыло сюда с большой свалки бывшего завода, так что по факту Стеклянная — это экологическая катастрофа. Ну даже если так, то очень красивая.

Стеклянный пляж в бухте Стеклянная на берегу Уссурийского залива

Азиатско-европейский колорит во Владивостоке — на каждом шагу. Вот изящные постройки конца XIX века в стиле классицизма на центральной улице Светланской, а вот — изогнутые китайские крыши местных ресторанчиков в одном из спальных районов города. В итоге — пестрая мозаика, острые углы которой сгладило море, словно у осколков в Стеклянной бухте. Особенно впечатляет она, конечно, в солнечную погоду. Все примыло сюда с большой свалки бывшего завода, так что по факту Стеклянная — это экологическая катастрофа. Ну даже если так, то очень красивая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 9
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Тигры и медведи на одной территории не уживаются. Так что косолапые облюбовали Камчатку и Сахалин, а большие кошки расселились по Приморскому краю. "Приморье — самая кошачья территория России, хотя символом страны традиционно считается мишка", — говорит гид Дарья Гусева. Тигров тут обожают: в одном только Владивостоке около 14 памятников полосатым хищникам (большинство — частные), тигр красуется и на гербе города. А ведь есть еще леопарды, рыси и дальневосточный лесной кот. Увидеть их в условиях, максимально приближенных к естественным, можно в Приморском сафари-парке.

Отдых горожан на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Тигры и медведи на одной территории не уживаются. Так что косолапые облюбовали Камчатку и Сахалин, а большие кошки расселились по Приморскому краю. "Приморье — самая кошачья территория России, хотя символом страны традиционно считается мишка", — говорит гид Дарья Гусева. Тигров тут обожают: в одном только Владивостоке около 14 памятников полосатым хищникам (большинство — частные), тигр красуется и на гербе города. А ведь есть еще леопарды, рыси и дальневосточный лесной кот. Увидеть их в условиях, максимально приближенных к естественным, можно в Приморском сафари-парке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

До 1998-го остров Русский был закрытым даже для своих. Жили здесь военные с семьями, гостей особо не ждали. Теперь доступен всем туристам. Почти нетронутая природа: высокие сопки, заросшие ясенем, каштанами и дубами, Японское море то и дело возникает за очередным поворотом. Хотя лучше сказать — Тихий океан. Так романтичнее.

Лиса на острове Русский

До 1998-го остров Русский был закрытым даже для своих. Жили здесь военные с семьями, гостей особо не ждали. Теперь доступен всем туристам. Почти нетронутая природа: высокие сопки, заросшие ясенем, каштанами и дубами, Японское море то и дело возникает за очередным поворотом. Хотя лучше сказать — Тихий океан. Так романтичнее.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Можно сходить к мысу Тобизина — одному из самых популярных пеших маршрутов у жителей Владивостока. Почти шесть километров в обе стороны с крутыми спусками и подъемами — любители трекинга оценят. Справа — лиловые бутоны луговой герани и белеющие шапки маков, слева — бескрайнее море и волны, бьющиеся о скалы. Страшно красиво, ведь один шаг не туда — и все, пропасть.

Туристка на мысе Тобизина

Можно сходить к мысу Тобизина — одному из самых популярных пеших маршрутов у жителей Владивостока. Почти шесть километров в обе стороны с крутыми спусками и подъемами — любители трекинга оценят. Справа — лиловые бутоны луговой герани и белеющие шапки маков, слева — бескрайнее море и волны, бьющиеся о скалы. Страшно красиво, ведь один шаг не туда — и все, пропасть.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

А это — вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Если захочется узнать город лучше, отправляйтесь на иммерсивную экскурсию "Городские легенды" проекта "Голос внутри": ее ведет актер-гид, который представляется дворником Афанасием.

Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке

А это — вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Если захочется узнать город лучше, отправляйтесь на иммерсивную экскурсию "Городские легенды" проекта "Голос внутри": ее ведет актер-гид, который представляется дворником Афанасием.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 9
 
ТуризмФотоФото - ТуризмВладивостокСан-ФранцискоРусский (остров)Никита ХрущевДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023отдых в РоссииДостопримечательностичто посмотретькуда поехать
 
 
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