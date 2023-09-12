Город тысячи видов: что посмотреть во Владивостоке

А это — вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Если захочется узнать город лучше, отправляйтесь на иммерсивную экскурсию "Городские легенды" проекта "Голос внутри": ее ведет актер-гид, который представляется дворником Афанасием.