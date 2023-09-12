https://ria.ru/20230912/vetnam-1895739388.html

СМИ: Белый дом перепутал президента и председателя Нацсобрания Вьетнама

СМИ: Белый дом перепутал президента и председателя Нацсобрания Вьетнама - РИА Новости, 12.09.2023

СМИ: Белый дом перепутал президента и председателя Нацсобрания Вьетнама

Чиновники из администрации президента США Джо Байдена, ответственные за соцсети политика, перепутали президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и председателя... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:15

2023-09-12T09:15

2023-09-12T09:15

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Чиновники из администрации президента США Джо Байдена, ответственные за соцсети политика, перепутали президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ, выложив неправильную фотографию в сообщении с благодарностью за оказанный Байдену прием во Вьетнаме, сообщило издание New York Post. Президент Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября. "Президент Байден в понедельник поблагодарил своего вьетнамского коллегу в уже удаленном сообщении в Twitter, в котором ошибочно фигурировал председатель Национального собрания (его фото - ред.)", - пишет издание. Как отмечает New York Post, Тхыонг и Хюэ оба носят очки и одинаковые прически с пробором. Сообщение, к которому ошибочно была приложена фотография встречи Байдена с председателем Национального собрания, было опубликовано в официальном аккаунте американского президента в Х (бывшая Twitter).

https://ria.ru/20230912/bayden-1895700274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вьетнам, сша, джо байден