Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Белый дом перепутал президента и председателя Нацсобрания Вьетнама - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/vetnam-1895739388.html
СМИ: Белый дом перепутал президента и председателя Нацсобрания Вьетнама
СМИ: Белый дом перепутал президента и председателя Нацсобрания Вьетнама - РИА Новости, 12.09.2023
СМИ: Белый дом перепутал президента и председателя Нацсобрания Вьетнама
Чиновники из администрации президента США Джо Байдена, ответственные за соцсети политика, перепутали президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и председателя... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:15
2023-09-12T09:15
в мире
вьетнам
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Чиновники из администрации президента США Джо Байдена, ответственные за соцсети политика, перепутали президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ, выложив неправильную фотографию в сообщении с благодарностью за оказанный Байдену прием во Вьетнаме, сообщило издание New York Post. Президент Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября. "Президент Байден в понедельник поблагодарил своего вьетнамского коллегу в уже удаленном сообщении в Twitter, в котором ошибочно фигурировал председатель Национального собрания (его фото - ред.)", - пишет издание. Как отмечает New York Post, Тхыонг и Хюэ оба носят очки и одинаковые прически с пробором. Сообщение, к которому ошибочно была приложена фотография встречи Байдена с председателем Национального собрания, было опубликовано в официальном аккаунте американского президента в Х (бывшая Twitter).
https://ria.ru/20230912/bayden-1895700274.html
вьетнам
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d117c176f9b9558bebbd893ccc9e9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам, сша, джо байден
В мире, Вьетнам, США, Джо Байден
СМИ: Белый дом перепутал президента и председателя Нацсобрания Вьетнама

NYP: в Белом доме президента Вьетнама спутали с главой Национального собрания

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Чиновники из администрации президента США Джо Байдена, ответственные за соцсети политика, перепутали президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ, выложив неправильную фотографию в сообщении с благодарностью за оказанный Байдену прием во Вьетнаме, сообщило издание New York Post.
Президент Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября.
"Президент Байден в понедельник поблагодарил своего вьетнамского коллегу в уже удаленном сообщении в Twitter, в котором ошибочно фигурировал председатель Национального собрания (его фото - ред.)", - пишет издание.
Как отмечает New York Post, Тхыонг и Хюэ оба носят очки и одинаковые прически с пробором. Сообщение, к которому ошибочно была приложена фотография встречи Байдена с председателем Национального собрания, было опубликовано в официальном аккаунте американского президента в Х (бывшая Twitter).
Президент США Джо Байден во время выступления на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска в годовщину терактов 11 сентября - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Байден начал выступление по терактам 11 сентября с шутки
00:50
 
В миреВьетнамСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала