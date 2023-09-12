https://ria.ru/20230912/vetnam-1895652599.html

Байден в Ханое — бывший враг не может заменить старых друзей

Байден в Ханое — бывший враг не может заменить старых друзей - РИА Новости, 12.09.2023

Байден в Ханое — бывший враг не может заменить старых друзей

Двухдневный государственный визит Джо Байдена во Вьетнам подавался в Штатах с большой помпой: смотрите, до какого высокого уровня дошли отношения стран, полвека РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:00

2023-09-12T08:00

2023-09-12T08:01

вьетнам

ханой

сша

джо байден

джейк салливан

аналитика

политика

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Двухдневный государственный визит Джо Байдена во Вьетнам подавался в Штатах с большой помпой: смотрите, до какого высокого уровня дошли отношения стран, полвека назад воевавших между собой. Действительно, по итогам переговоров президента США с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом стороны заявили о повышении уровня двусторонних отношений сразу до "всеобъемлющего стратегического партнерства" — до последнего времени такие отношения были у Вьетнама всего с четырьмя странами. Байден и Нгуен договорились и о "расширении связей в сферах обороны и безопасности", а ведь накануне визита советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что укрепление связей отражает ведущую роль, которую Вьетнам будет играть в партнерстве США в Индо-Тихоокеанском регионе. То есть коварные янки толкают вьетнамцев на путь противостояния Китаю и отрыва от России?Конечно, нет. То есть пытаться-то американцы пытаются, вот только шансов на это нет от слова совсем. Да, Вьетнам заинтересован в американских технологиях и инвестициях (а Штаты хотят перенести туда часть производства полупроводников из Китая), хочет покупать "боинги" и наращивать свой экспорт в США, но он абсолютно не готов ради этого жертвовать своими национальными интересами и отношениями со старыми союзниками вроде России. Да и в отношениях с великим соседом Китаем (с более чем непростой историей, ведь Вьетнам был и вассалом Поднебесной) они не собираются таскать для американцев каштаны из огня. Да, у Вьетнама есть спор с Китаем из-за островов в Южно-Китайском море — и Ханой не прочь использовать антикитайский настрой Штатов для сдерживания китайских амбиций. Но ни о какой новой китайско-вьетнамской войне (наподобие 1979 года, когда Пекин решил проучить Ханой за ввод войск в Кампучию) речи быть не может. Цель Вьетнама — выстроить такой баланс отношений со всеми великими державами, который позволял бы ему чувствовать себя уверенно и спокойно. Не стоит забывать, что страна является частью АСЕАН, а в этом блоке государств Юго-Восточной Азии у него воинственная репутация: точно так же, как Вьетнам старается обезопасить себя от китайской экспансии (не только военной), Таиланд, Малайзия, Сингапур и другие беспокоятся насчет "вьетнамской угрозы". Мифической? Сейчас — да, но, учитывая кампучийский опыт Вьетнама, его соседи имеют собственное представление о рисках для своей безопасности.В любом случае Вьетнам хочет баланса сил в регионе и не собирается становиться проводником интересов никого из внешних игроков. Нгуен напомнил Байдену о том, что его страна придерживается оборонной политики четырех "нет": никаких военных союзов; никакого сотрудничества с одной страной против другой; никаких иностранных военных баз на территории Вьетнама и никакого применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях. Американцы об этом и так знают, но все равно пытаются вовлечь Ханой в свои комбинации. Переоценивая при этом свое влияние и недооценивая степень самостоятельности вьетнамской элиты. Как говорит Иэн Стори, старший научный сотрудник сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS), "в некотором смысле Америка питает иллюзии в отношении Вьетнама": "Я не уверен, что в США в полной мере понимают, насколько сложны отношения Вьетнама с Китаем и насколько глубоки его отношения с Россией. Непонимание этих моментов может поставить Америку в непростую ситуацию".Слова Стори приводятся в статье The New York Times "Вьетнам хочет тайно заключить с Россией сделку по поставкам оружия, несмотря на углубление связей Ханоя с США", которая как раз и посвящена визиту Байдена в Ханой. Надо же, оказывается, Вьетнам собирается купить у русских много оружия, несмотря на американские санкции против стран, его закупающих, — какая неожиданность! Нельзя поверить в то, что Штаты забыли: Вьетнам с 50-х годов является союзником и одним из главных получателей наших вооружений. Точно так же, как нельзя поверить в то, что Вашингтон может всерьез грозить санкциями Ханою за новые контракты с Москвой. Конечно, США не будут вводить санкции против Вьетнама (как они не вводят их, например, против другого крупного покупателя российского оружия — Индии) — они пытаются соблазнить его поставками своего оружия: откажитесь от русского и покупайте американское. Но в Ханое не собираются менять старого проверенного временем партнера на нового, тем более что там понимают: Штаты заинтересованы вооружать Вьетнам не просто так, а против Китая. При этом отдельные виды вооружений купить у американцев вьетнамцы могут — благо их огромный товарооборот с США (в прошлом году достигший уже 124 миллиардов долларов) это позволяет. Но американцев беспокоят поставки российского оружия: по их данным, речь идет о контракте на восемь миллиардов долларов.Привязанность Ханоя к Москве вызвана не только историей, но и трезвым геополитическим расчетом. Хотя и личный фактор играет большую роль — тот же генсек Нгуен все-таки советский кандидат исторических наук.Что же касается "всеобъемлющего стратегического партнерства" с США, то неплохо бы напомнить, с какими еще странами у Вьетнама есть такой же уровень отношений. Это Китай, Россия, Индия и Южная Корея, то есть и Москва, и Пекин давно уже в списке ближайших партнеров. В этом году ожидается визит в Ханой Си, и поговаривают даже о возможной поездке Путина. Вьетнамцам, конечно, льстит такое внимание великих держав к их стомиллионной стране, но опыт показал, что они умеют соизмерять свои возможности (несомненно, растущие) и амбиции с международной обстановкой. Вьетнам прошел через четверть века войны на своей территории — причем эта война отчасти была и прокси-войной между СССР и Китаем, с одной стороны, и США — с другой. Если в Вашингтоне — сознательно или нет — ведут дело к новому столкновению с Москвой и Пекином, то это точно будет не за вьетнамский счет. Ни "азиатской Украиной", ни "вторым Вьетнамом" новый Вьетнам становиться не собирается.

https://ria.ru/20230911/bayden-1895641794.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230911/bayden-1895614910.html

https://ria.ru/20230910/biden-1895382552.html

https://ria.ru/20230911/g20-1895374034.html

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вьетнам, ханой, сша, джо байден, джейк салливан, аналитика, политика