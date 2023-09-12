https://ria.ru/20230912/vef-1895726606.html
Путин принимает участие в пленарном заседании ВЭФ. Прямая трансляция
Путин принимает участие в пленарном заседании ВЭФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.09.2023
Путин принимает участие в пленарном заседании ВЭФ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:01
2023-09-12T09:01
2023-09-12T09:01
владимир путин
владивосток
вэф-2023
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2023-09-12T09:01
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PT169M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владивосток, вэф-2023, россия, видео
Владимир Путин, Владивосток, ВЭФ-2023, Россия
Путин принимает участие в пленарном заседании ВЭФ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ВЭФ.
2023-09-12T09:01
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PT169M05S