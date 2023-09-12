https://ria.ru/20230912/vef-1895706065.html
Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция
Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.09.2023
Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция
Третий день Восточного экономического форума. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:07
2023-09-12T03:07
2023-09-12T03:07
вэф-2023
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Третий день Восточного экономического форума.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
РИА Новости
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Третий день Восточного экономического форума во Владивостоке
LIVE: Третий день Восточного экономического форума во Владивостоке
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РИА Новости
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5
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вэф-2023, видео
ВЭФ-2023
Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция
Третий день Восточного экономического форума.
2023-09-12T03:07
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PT100M42S
Третий день Восточного экономического форума.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.