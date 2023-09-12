https://ria.ru/20230912/uran-1895807175.html

Снаряды с обедненным ураном не могут быть безопасными, заявил эксперт

Снаряды с обедненным ураном не могут быть безопасными, заявил эксперт - РИА Новости, 12.09.2023

Снаряды с обедненным ураном не могут быть безопасными, заявил эксперт

Слова гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об отсутствии значительных радиологических последствий от применения... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:38

2023-09-12T12:38

2023-09-12T12:38

специальная военная операция на украине

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рафаэль гросси

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ЕРЕВАН, 12 сен - РИА Новости. Слова гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об отсутствии значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном как минимум непрофессиональны, заявил РИА Новости армянский специалист в области биологической безопасности Григор Григорян. Ранее Гросси заявил об отсутствии значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые США решили поставлять Украине. Гросси напомнил, что тема применения снарядов с обедненным ураном не нова - ранее они уже применялись в ходе войны в Персидском заливе. "Поскольку в каждом отдельном случае должна быть проведена экспертиза, причем не только экспертиза образцов почвы, воды, пищевых продуктов. Также должны быть проведены клинические и медико-биологические исследования на содержание остаточных явлений на предмет патологии в организме людей, которые проживают на территории или вблизи территории, где были применены эти боеприпасы", - отметил Григорян. "В данном контексте я считаю, что такое заявление если не преждевременно, то как минимум непрофессионально", - добавил эксперт.Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230912/grossi-1895733393.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, нато, магатэ, министерство обороны сша, рафаэль гросси