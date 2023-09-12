Снаряды с обедненным ураном не могут быть безопасными, заявил эксперт
Григорян: снаряды с обедненным ураном по определению не могут быть безопасными
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 сен - РИА Новости. Слова гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об отсутствии значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном как минимум непрофессиональны, заявил РИА Новости армянский специалист в области биологической безопасности Григор Григорян.
Ранее Гросси заявил об отсутствии значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые США решили поставлять Украине. Гросси напомнил, что тема применения снарядов с обедненным ураном не нова - ранее они уже применялись в ходе войны в Персидском заливе.
"Поскольку в каждом отдельном случае должна быть проведена экспертиза, причем не только экспертиза образцов почвы, воды, пищевых продуктов. Также должны быть проведены клинические и медико-биологические исследования на содержание остаточных явлений на предмет патологии в организме людей, которые проживают на территории или вблизи территории, где были применены эти боеприпасы", - отметил Григорян.
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"В данном контексте я считаю, что такое заявление если не преждевременно, то как минимум непрофессионально", - добавил эксперт.
Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.