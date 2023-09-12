https://ria.ru/20230912/ukraina-1895952898.html

"В руинах". В Китае призвали ВСУ готовиться к расплате из-за ЧП на фронте

"В руинах". В Китае призвали ВСУ готовиться к расплате из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 12.09.2023

"В руинах". В Китае призвали ВСУ готовиться к расплате из-за ЧП на фронте

ВСУ вскоре не смогут вести бои, так как США перестанут их спонсировать, заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан газете Sohu. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:33

2023-09-12T19:33

2023-09-12T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

китай

владимир путин

рустем умеров

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_f6d21a0be216581475532be95365e21f.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ вскоре не смогут вести бои, так как США перестанут их спонсировать, заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан газете Sohu."Белый дом вряд ли захочет помогать Киеву в следующем году, и с этим ничего не смогут сделать. У Украины больше не будет возможности вести оборону. Ее экономика уже в руинах", — сказал он.Страны Запада разочаровываются в действиях ВСУ после провала контрнаступления. Постоянные просьбы о финансовой помощи начинают раздражать руководство США и демонстрируют несостоятельность Украины в военных вопросах, отметил Ши Хуан."Так они лезут в пасть американскому льву. Украина стала головной болью США. <…> Она понесла серьезные потери при контрнаступлении, опозорив Вашингтон. Вдобавок к тому теперь и ее отношения с союзниками портятся", — добавил журналист.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Новый министр обороны Украины Рустем Умеров 6 сентября заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на украинские войска — почти в десять раз. В августе премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды сто процентов налогов, собранных с граждан и бизнеса.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

украина

сша

китай

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, китай, владимир путин, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, денис шмыгаль, киев