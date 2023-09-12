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"В руинах". В Китае призвали ВСУ готовиться к расплате из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 12.09.2023 (обновлено: 22:11 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895952898.html
"В руинах". В Китае призвали ВСУ готовиться к расплате из-за ЧП на фронте
"В руинах". В Китае призвали ВСУ готовиться к расплате из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 12.09.2023
"В руинах". В Китае призвали ВСУ готовиться к расплате из-за ЧП на фронте
ВСУ вскоре не смогут вести бои, так как США перестанут их спонсировать, заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан газете Sohu. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:33
2023-09-12T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
китай
владимир путин
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ вскоре не смогут вести бои, так как США перестанут их спонсировать, заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан газете Sohu."Белый дом вряд ли захочет помогать Киеву в следующем году, и с этим ничего не смогут сделать. У Украины больше не будет возможности вести оборону. Ее экономика уже в руинах", — сказал он.Страны Запада разочаровываются в действиях ВСУ после провала контрнаступления. Постоянные просьбы о финансовой помощи начинают раздражать руководство США и демонстрируют несостоятельность Украины в военных вопросах, отметил Ши Хуан.&quot;Так они лезут в пасть американскому льву. Украина стала головной болью США. &lt;…&gt; Она понесла серьезные потери при контрнаступлении, опозорив Вашингтон. Вдобавок к тому теперь и ее отношения с союзниками портятся&quot;, — добавил журналист.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Новый министр обороны Украины Рустем Умеров 6 сентября заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на украинские войска — почти в десять раз. В августе премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды сто процентов налогов, собранных с граждан и бизнеса.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, украина, сша, китай, владимир путин, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, денис шмыгаль, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Китай, Владимир Путин, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Денис Шмыгаль, Киев

"В руинах". В Китае призвали ВСУ готовиться к расплате из-за ЧП на фронте

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ вскоре не смогут вести бои, так как США перестанут их спонсировать, заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан газете Sohu.
"Белый дом вряд ли захочет помогать Киеву в следующем году, и с этим ничего не смогут сделать. У Украины больше не будет возможности вести оборону. Ее экономика уже в руинах", — сказал он.
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Страны Запада разочаровываются в действиях ВСУ после провала контрнаступления. Постоянные просьбы о финансовой помощи начинают раздражать руководство США и демонстрируют несостоятельность Украины в военных вопросах, отметил Ши Хуан.
«

"Так они лезут в пасть американскому льву. Украина стала головной болью США. <…> Она понесла серьезные потери при контрнаступлении, опозорив Вашингтон. Вдобавок к тому теперь и ее отношения с союзниками портятся", — добавил журналист.

ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров 6 сентября заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на украинские войска — почти в десять раз. В августе премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды сто процентов налогов, собранных с граждан и бизнеса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКитайВладимир ПутинРустем УмеровВооруженные силы УкраиныНАТОДенис ШмыгальКиев
 
 
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