"В руинах". В Китае призвали ВСУ готовиться к расплате из-за ЧП на фронте
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ вскоре не смогут вести бои, так как США перестанут их спонсировать, заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан газете Sohu.
"Белый дом вряд ли захочет помогать Киеву в следующем году, и с этим ничего не смогут сделать. У Украины больше не будет возможности вести оборону. Ее экономика уже в руинах", — сказал он.
Страны Запада разочаровываются в действиях ВСУ после провала контрнаступления. Постоянные просьбы о финансовой помощи начинают раздражать руководство США и демонстрируют несостоятельность Украины в военных вопросах, отметил Ши Хуан.
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"Так они лезут в пасть американскому льву. Украина стала головной болью США. <…> Она понесла серьезные потери при контрнаступлении, опозорив Вашингтон. Вдобавок к тому теперь и ее отношения с союзниками портятся", — добавил журналист.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров 6 сентября заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на украинские войска — почти в десять раз. В августе премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды сто процентов налогов, собранных с граждан и бизнеса.