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Шмыгаль утверждает о готовности семи отремонтированных атомных энергоблоков - РИА Новости, 12.09.2023
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17:20 12.09.2023 (обновлено: 17:23 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895899067.html
Шмыгаль утверждает о готовности семи отремонтированных атомных энергоблоков
Шмыгаль утверждает о готовности семи отремонтированных атомных энергоблоков - РИА Новости, 12.09.2023
Шмыгаль утверждает о готовности семи отремонтированных атомных энергоблоков
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к новому отопительному сезону в стране отремонтировано семь атомных энергоблоков, 80% оборудования... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:20
2023-09-12T17:23
в мире
украина
денис шмыгаль
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к новому отопительному сезону в стране отремонтировано семь атомных энергоблоков, 80% оборудования теплоэлектроцентралей. "Чуть больше месяца осталось до начала отопительного сезона. По состоянию на сегодня, подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию. АЭС - отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона… ТЭЦ. Почти 80% оборудования отремонтировано", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. По его словам, уже в энергосистему добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей. Ранее Шмыгаль сообщал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее он же заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230912/svet-1895820948.html
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887043031.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
Шмыгаль утверждает о готовности семи отремонтированных атомных энергоблоков

Шмыгаль: на Украине отремонтировано семь атомных энергоблоков

© iStock.com / Iryna_LРовенская атомная электростанция, Украина
Ровенская атомная электростанция, Украина - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© iStock.com / Iryna_L
Ровенская атомная электростанция, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к новому отопительному сезону в стране отремонтировано семь атомных энергоблоков, 80% оборудования теплоэлектроцентралей.
"Чуть больше месяца осталось до начала отопительного сезона. По состоянию на сегодня, подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию. АЭС - отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона… ТЭЦ. Почти 80% оборудования отремонтировано", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
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По его словам, уже в энергосистему добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей.
Ранее Шмыгаль сообщал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Ранее он же заявлял, что Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреУкраинаДенис ШмыгальУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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