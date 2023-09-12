https://ria.ru/20230912/ukraina-1895802740.html

Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на фронте в узком кругу

Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на фронте в узком кругу - РИА Новости, 12.09.2023

Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на фронте в узком кругу

Владимир Зеленский во вторник заявил в своем телеграм-канале, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:27

2023-09-12T12:27

2023-09-12T12:27

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник заявил в своем телеграм-канале, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте. "Военный кабинет. Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - написал Зеленский. Он также добавил, что обсуждались вопросы по возведению укреплений и усилению ВСУ. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230912/kontrnastuplenie-1895779738.html

https://ria.ru/20230912/vsu-1895764799.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр