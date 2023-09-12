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Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на фронте в узком кругу - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895802740.html
Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на фронте в узком кругу
Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на фронте в узком кругу - РИА Новости, 12.09.2023
Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на фронте в узком кругу
Владимир Зеленский во вторник заявил в своем телеграм-канале, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:27
2023-09-12T12:27
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник заявил в своем телеграм-канале, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте. "Военный кабинет. Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - написал Зеленский. Он также добавил, что обсуждались вопросы по возведению укреплений и усилению ВСУ. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230912/kontrnastuplenie-1895779738.html
https://ria.ru/20230912/vsu-1895764799.html
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на фронте в узком кругу

Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник заявил в своем телеграм-канале, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте.
"Военный кабинет. Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - написал Зеленский. Он также добавил, что обсуждались вопросы по возведению укреплений и усилению ВСУ.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71,5 тысячи человек
11:17
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта
10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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