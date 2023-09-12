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В США предрекли катастрофу из-за предупреждения Путина - РИА Новости, 12.09.2023
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10:14 12.09.2023 (обновлено: 11:29 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895757433.html
В США предрекли катастрофу из-за предупреждения Путина
В США предрекли катастрофу из-за предупреждения Путина - РИА Новости, 12.09.2023
В США предрекли катастрофу из-за предупреждения Путина
Перед началом конфликта на Украине президент России Владимир Путин говорил о новой системе европейской безопасности, но его не захотели слушать, заявил бывший... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:14
2023-09-12T11:29
в мире
владимир путин
россия
украина
скотт риттер
сша
нато
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Перед началом конфликта на Украине президент России Владимир Путин говорил о новой системе европейской безопасности, но его не захотели слушать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Massachusetts Peace Action. &quot;Если вернуться к событиям, предшествовавшим конфликту, Россия говорила о новой системе европейской безопасности. Йенс Столтенберг и члены НАТО не приняли идею возвращения к границам 1997 года. Это было последним предупреждением России. Можно ли было договориться, можно ли было провести переговоры? Мы не знаем, потому что мы даже не попробовали. Мы закрыли эту тему с самого начала&quot;, — сказал он.По мнению эксперта, если США не учтут позицию России по расширению НАТО, миру грозит катастрофа. "Подумайте о том, чего мы коллективно добиваемся, мы и НАТО. Мы говорим о победе Украины, что подразумевает установление Киевом контроля над территориями, которые, по мнению Москвы, принадлежат ей. Процесс захвата этих территорий вплоть до Крыма создаст экзистенциальную угрозу для России, что автоматически вызовет российский ядерный ответ", — считает Риттер. Он напомнил, что Путин предупреждал НАТО о последствиях расширения на Восток и говорил, что будет жесткий ответ, если его не послушают. США его не послушали и теперь могут за это поплатиться, заключил эксперт.
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в мире, владимир путин, россия, украина, скотт риттер, сша, нато
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Скотт Риттер, США, НАТО
В США предрекли катастрофу из-за предупреждения Путина

Экс-разведчик Риттер предрек катастрофу для США из-за предупреждения Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Перед началом конфликта на Украине президент России Владимир Путин говорил о новой системе европейской безопасности, но его не захотели слушать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Massachusetts Peace Action.
«

"Если вернуться к событиям, предшествовавшим конфликту, Россия говорила о новой системе европейской безопасности. Йенс Столтенберг и члены НАТО не приняли идею возвращения к границам 1997 года. Это было последним предупреждением России. Можно ли было договориться, можно ли было провести переговоры? Мы не знаем, потому что мы даже не попробовали. Мы закрыли эту тему с самого начала", — сказал он.

По мнению эксперта, если США не учтут позицию России по расширению НАТО, миру грозит катастрофа.
"Подумайте о том, чего мы коллективно добиваемся, мы и НАТО. Мы говорим о победе Украины, что подразумевает установление Киевом контроля над территориями, которые, по мнению Москвы, принадлежат ей. Процесс захвата этих территорий вплоть до Крыма создаст экзистенциальную угрозу для России, что автоматически вызовет российский ядерный ответ", — считает Риттер.
Он напомнил, что Путин предупреждал НАТО о последствиях расширения на Восток и говорил, что будет жесткий ответ, если его не послушают. США его не послушали и теперь могут за это поплатиться, заключил эксперт.
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСкотт РиттерСШАНАТО
 
 
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