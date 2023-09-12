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В Пентагоне заявили о росте угроз безопасности в космическом пространстве
В Пентагоне заявили о росте угроз безопасности в космическом пространстве - РИА Новости, 12.09.2023
В Пентагоне заявили о росте угроз безопасности в космическом пространстве
США отмечают рост угроз безопасности в космической сфере, заявил на конференции во вторник начальник космических операций при объединенном комитете начальников... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:29
2023-09-12T19:29
2023-09-12T19:29
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. США отмечают рост угроз безопасности в космической сфере, заявил на конференции во вторник начальник космических операций при объединенном комитете начальников штабов генерал Чэнс Зальцман. "Нужно отметить, что никакое пространство не защищено сейчас от этого (угроз в сфере безопасности - ред.) и космос, который является неотъемлемой частью всей окружающей среды, демонстрирует, что вызовов в нем сейчас больше, чем когда-либо в истории", - заявил глава космического командования на военно-космической конференции в Вашингтоне. По его словам, создание космических сил в качестве отдельного рода войск в рамках ВС США отвечает условиям времени, которые он назвал "соперничеством великих держав". По его словам, для наиболее эффективной работы космических сил необходимо их постоянное совершенствование как в структурном плане, так и по части оснащения и подготовки. Космические силы были сформированы в качестве отдельной ветви американской военной системы в 2019 году. В доктринальных документах командования говорится, что в случае необходимости космические силы США могут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве.
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сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, космос - риа наука, в мире
США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, Космос - РИА Наука, В мире
В Пентагоне заявили о росте угроз безопасности в космическом пространстве
В комитете начштабов США заявили о росте угроз безопасности в космической сфере