https://ria.ru/20230912/ugroza-1895704976.html

"Мы от тебя избавимся". На Бербок посыпались угрозы после встречи с Кулебой

"Мы от тебя избавимся". На Бербок посыпались угрозы после встречи с Кулебой - РИА Новости, 12.09.2023

"Мы от тебя избавимся". На Бербок посыпались угрозы после встречи с Кулебой

Пользователи соцсети X осудили публикацию главы немецкого МИД Анналены Бербок о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и о готовности... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T02:28

2023-09-12T02:28

2023-09-12T02:28

в мире

киев

украина

дмитрий кулеба

анналена бербок

вооруженные силы украины

мид германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873527427_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_c7807aa6df01d92ae13f54c3d3ad72f8.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X осудили публикацию главы немецкого МИД Анналены Бербок о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и о готовности поддерживать Киев "столько, сколько нужно"."24/7, 560 дней в году. Пройдет совсем немного времени, прежде чем мы наконец избавимся от тебя", — написал Kevin Eßer."Бедная душа, тебе пришел политический конец, ты никогда не вернешься", — отметил Otto Kalvø."Если бы среднестатистический немец мог рассчитывать на вашу поддержку так, как на нее рассчитывают бандеровцы", — прокомментировал most definitely not the FSB."И неважно, что скажут избиратели", — пошутил Brooklyn11211ful."Мисс бедствие снова в деле", — съязвил freegolds holding phys gold till maturity.Накануне Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом. Зеленский рассказал главе МИД ФРГ о потребностях ВСУ, необходимости усилить украинскую систему ПВО и заявил ей о важности дополнительных поставок артиллерии.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895700097.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, дмитрий кулеба, анналена бербок, вооруженные силы украины, мид германии