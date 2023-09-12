https://ria.ru/20230912/turist-1895962609.html

На Эльбрусе погиб турист из Белоруссии, сорвавшись с большой высоты

На Эльбрусе погиб турист из Белоруссии, сорвавшись с большой высоты - РИА Новости, 13.09.2023

На Эльбрусе погиб турист из Белоруссии, сорвавшись с большой высоты

Турист из Белоруссии погиб во вторник на Эльбрусе, сорвавшись на высоте 5,4 тысячи метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-12T20:45

2023-09-12T20:45

2023-09-13T10:52

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Турист из Белоруссии погиб во вторник на Эльбрусе, сорвавшись на высоте 5,4 тысячи метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 13.15 мск во вторник поступило сообщение, что на горе Эльбрус турист 1983 года рождения из Республики Беларусь, находившийся в составе незарегистрированной группы, предположительно, из девяти человек, сорвался на высоте 5,4 тысячи метров и от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 20.00 мск спасатели эвакуировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе. По данным ведомства, в поисковых работах участвовали девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20230905/bashkiriya-1894331509.html

https://ria.ru/20230910/napadenie-1895343606.html

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эльбрус, белоруссия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм