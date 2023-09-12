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На Эльбрусе погиб турист из Белоруссии, сорвавшись с большой высоты - РИА Новости, 13.09.2023
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Туризм
 
20:45 12.09.2023 (обновлено: 10:52 13.09.2023)
https://ria.ru/20230912/turist-1895962609.html
На Эльбрусе погиб турист из Белоруссии, сорвавшись с большой высоты
На Эльбрусе погиб турист из Белоруссии, сорвавшись с большой высоты - РИА Новости, 13.09.2023
На Эльбрусе погиб турист из Белоруссии, сорвавшись с большой высоты
Турист из Белоруссии погиб во вторник на Эльбрусе, сорвавшись на высоте 5,4 тысячи метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-12T20:45
2023-09-13T10:52
эльбрус
белоруссия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туризм
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Турист из Белоруссии погиб во вторник на Эльбрусе, сорвавшись на высоте 5,4 тысячи метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 13.15 мск во вторник поступило сообщение, что на горе Эльбрус турист 1983 года рождения из Республики Беларусь, находившийся в составе незарегистрированной группы, предположительно, из девяти человек, сорвался на высоте 5,4 тысячи метров и от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 20.00 мск спасатели эвакуировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе. По данным ведомства, в поисковых работах участвовали девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20230905/bashkiriya-1894331509.html
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эльбрус, белоруссия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Эльбрус, Белоруссия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
На Эльбрусе погиб турист из Белоруссии, сорвавшись с большой высоты

МЧС: на Эльбрусе сорвался с большой высоты и погиб турист из Белоруссии

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Турист из Белоруссии погиб во вторник на Эльбрусе, сорвавшись на высоте 5,4 тысячи метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 13.15 мск во вторник поступило сообщение, что на горе Эльбрус турист 1983 года рождения из Республики Беларусь, находившийся в составе незарегистрированной группы, предположительно, из девяти человек, сорвался на высоте 5,4 тысячи метров и от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 20.00 мск спасатели эвакуировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.
По данным ведомства, в поисковых работах участвовали девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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ТуризмЭльбрусБелоруссияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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