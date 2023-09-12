https://ria.ru/20230912/trump-1895784421.html

Путин прокомментировал обвинение в США Трампа в особых связях с Россией

Путин прокомментировал обвинение в США Трампа в особых связях с Россией - РИА Новости, 12.09.2023

Путин прокомментировал обвинение в США Трампа в особых связях с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинение бывшего президента США Дональда Трампа в особых связях с Россией является "полной чушью". РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:29

2023-09-12T11:29

2023-09-12T11:29

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сша

дональд трамп

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обвинение бывшего президента США Дональда Трампа в особых связях с Россией является "полной чушью". "Хоть его (Трампа - ред.) обвиняли в особых связях с Россией, что полная чушь, бред собачий, но он больше всего-то ввел санкций в отношении России, будучи президентом. Поэтому что ожидать от нового будущего, кто бы ни был президентом, нам трудно сказать, но вряд ли что-то изменится кардинальным образом, потому что нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дональд трамп, владимир путин, вэф-2023