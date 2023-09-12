Путин прокомментировал обвинение в США Трампа в особых связях с Россией
Путин назвал обвинение Трампа в связях с Россией полной чушью и бредом собачьим
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обвинение бывшего президента США Дональда Трампа в особых связях с Россией является "полной чушью".
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"Хоть его (Трампа - ред.) обвиняли в особых связях с Россией, что полная чушь, бред собачий, но он больше всего-то ввел санкций в отношении России, будучи президентом. Поэтому что ожидать от нового будущего, кто бы ни был президентом, нам трудно сказать, но вряд ли что-то изменится кардинальным образом, потому что нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.