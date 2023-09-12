https://ria.ru/20230912/trevoga-1895861445.html

В Одесской области объявили воздушную тревогу

В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.09.2023

В Одесской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена во вторник в Одесской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:40

2023-09-12T15:40

2023-09-12T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

киев

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запорожская область

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена во вторник в Одесской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, сигнал тревоги в Одесской области был объявлен в 15.25 (совпадает с мск). В Запорожской области тревога звучит с 14.56. Ранее во вторник воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Спустя некоторое время тревога была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

одесская область

киев

запорожская область

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в мире, одесская область, киев, вооруженные силы рф, запорожская область