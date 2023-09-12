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Двойной удар. На Западе забили тревогу из-за поражения по всем фронтам
Двойной удар. На Западе забили тревогу из-за поражения по всем фронтам - РИА Новости, 12.09.2023
Двойной удар. На Западе забили тревогу из-за поражения по всем фронтам
Читатели британской Financial Times прокомментировали материал издания, в котором говорится о спаде экономики и растущей вероятности инфляции в ЕС. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T00:44
2023-09-12T00:44
2023-09-12T10:59
экономика
цены на нефть
европа
сша
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Читатели британской Financial Times прокомментировали материал издания, в котором говорится о спаде экономики и растущей вероятности инфляции в ЕС."Двойной удар. Поражение на обоих фронтах", — написал Occam."Инфляция растет, уровень жизни падает", — посетовал Make the boat go faster."И не забывайте про огромную демографическую катастрофу!" — напомнил Tom D."Это просто национальная катастрофа. Как хорошо, что мы больше в этом не участвуем", — прокомментировал TheHundredDays."Есть и положительные моменты: вместо "неэтичного" российского трубопроводного газа мы теперь покупаем "этичный" российский СПГ. Какая победа!" — с иронией отметил Jacobath.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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экономика, цены на нефть, европа, сша, москва, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Европа, США, Москва, Евросоюз, Санкции в отношении России