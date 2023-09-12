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Эксперты подсчитали, сколько российские туристы тратят за рубежом

Эксперты подсчитали, сколько российские туристы тратят за рубежом - РИА Новости, 12.09.2023

Эксперты подсчитали, сколько российские туристы тратят за рубежом

Почти половина посетивших заграницу россиян в 2023 году потратила на отпуск более 200 тысяч рублей на человека, при этом большинство туристов РФ, отдыхавших в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:46

2023-09-12T13:46

2023-09-12T13:46

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Почти половина посетивших заграницу россиян в 2023 году потратила на отпуск более 200 тысяч рублей на человека, при этом большинство туристов РФ, отдыхавших в стране, потратили от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей на человека, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Авито Работа" и банка "Точка". "Среди посетивших зарубежные страны почти половина (48%) ответили, что расходы на отдых составили более 200 000 рублей на человека, а для трети (33%) затраты оказались в диапазоне от 100 000 до 200 000 рублей. Большинство (65%) путешествующих по России потратили на свои каникулы от 50 000 до 100 000 рублей на человека", – говорится в исследовании. Наиболее популярным заграничным курортом оказалась Турция – туда съездили 38% туристов РФ, на втором месте Азия – 23%, а на третьем – страны СНГ (20%). Отмечается, что за рубеж чаще всего ездили представители консалтинга, маркетинга и PR, банковские работники и IT-специалисты. В свою очередь путешествия по России чаще других выбирали представители сферы туризма, искусства и развлечений, бухгалтерии и строительства. Дом или дачу в качестве места для проведения отпуска выбирало большинство работников сферы сельского хозяйства, производства и охраны и безопасности. "Большинство россиян (78%) предпочли именно лето для проведения отпуска. Безусловно, теплое время года является более благоприятным для физического и ментального отдыха. К тому же у работающих родителей есть возможность совместить свободное время с каникулами своих детей. С точки зрения расчета отпускных, лето, а точнее, июль и август, также считаются одними из самых финансово-выгодных из-за оптимального соотношения рабочих и нерабочих дней"‎, – прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков. По подсчетам аналитиков, чаще всего работники идут в свой первый отпуск на новом месте работы спустя год с момента трудоустройства. Однако за последние два года наблюдается тенденция, что сотрудники идут в отпуска, не дожидаясь этого рубежа: в 2020 году, трудящиеся предпочитали идти в первый отпуск спустя 16 месяцев после первого рабочего дня на новом месте, 2021 году – через 14 месяцев, в 2022 – спустя 12 месяцев, а в 2023 – через 11 месяцев.

https://ria.ru/20230912/puteshestviya-1895574831.html

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