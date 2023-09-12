https://ria.ru/20230912/toplivo-1895891018.html

Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, заверило Минэнерго

Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, заверило Минэнерго - РИА Новости, 12.09.2023

Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, заверило Минэнерго

Ситуация с доставкой топлива в Крым нормализовалась, несмотря на логистические сложности; регион обеспечен бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:59

2023-09-12T16:59

2023-09-12T17:27

экономика

россия

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

республика крым

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ситуация с доставкой топлива в Крым нормализовалась, несмотря на логистические сложности; регион обеспечен бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными газами (СУГ) - на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. "Несмотря на объективные сложности с доставкой грузов на полуостров Крым, ситуация с поставками топлива нормализовалась. На сегодняшний день регион обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, СУГ - на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток. Организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования", - говорится в сообщении. Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что были найдены новые варианты поставок топлива на полуостров, которые должны ликвидировать его временный дефицит. Также администрация региона направила в правительство России предложения для урегулирования ситуации с ценами на горючее. В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дефицит дизельного топлива на АЗС будет ликвидирован за счет поступившей партии горючего. Он отметил, что рост цен связан с объективными причинами, а на некоторых заправках необоснован.В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме. При этом участники совещания отметили отсутствие дефицита бензина и дизельного топлива.

https://ria.ru/20230908/proekt-1895067460.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика крым