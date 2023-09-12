https://ria.ru/20230912/toplivo-1895891018.html
Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, заверило Минэнерго
Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, заверило Минэнерго - РИА Новости, 12.09.2023
Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, заверило Минэнерго
Ситуация с доставкой топлива в Крым нормализовалась, несмотря на логистические сложности; регион обеспечен бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:59
2023-09-12T16:59
2023-09-12T17:27
экономика
россия
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
республика крым
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ситуация с доставкой топлива в Крым нормализовалась, несмотря на логистические сложности; регион обеспечен бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными газами (СУГ) - на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. "Несмотря на объективные сложности с доставкой грузов на полуостров Крым, ситуация с поставками топлива нормализовалась. На сегодняшний день регион обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, СУГ - на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток. Организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования", - говорится в сообщении. Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что были найдены новые варианты поставок топлива на полуостров, которые должны ликвидировать его временный дефицит. Также администрация региона направила в правительство России предложения для урегулирования ситуации с ценами на горючее. В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дефицит дизельного топлива на АЗС будет ликвидирован за счет поступившей партии горючего. Он отметил, что рост цен связан с объективными причинами, а на некоторых заправках необоснован.В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме. При этом участники совещания отметили отсутствие дефицита бензина и дизельного топлива.
https://ria.ru/20230908/proekt-1895067460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика крым
Экономика, Россия, Цены на нефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Республика Крым
Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, заверило Минэнерго
Минэнерго: несмотря на логистику, ситуация с топливом в Крыму нормализовалась
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ситуация с доставкой топлива в Крым нормализовалась, несмотря на логистические сложности; регион обеспечен бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными газами (СУГ) - на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.
"Несмотря на объективные сложности с доставкой грузов на полуостров Крым, ситуация с поставками топлива нормализовалась. На сегодняшний день регион обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, СУГ - на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток. Организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что были найдены новые варианты поставок топлива на полуостров, которые должны ликвидировать его временный дефицит. Также администрация региона направила в правительство России предложения для урегулирования ситуации с ценами на горючее. В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дефицит дизельного топлива на АЗС будет ликвидирован за счет поступившей партии горючего. Он отметил, что рост цен связан с объективными причинами, а на некоторых заправках необоснован.
В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяниками, где компании пообещали снабдить аграриев топливом в необходимом отрасли объеме. При этом участники совещания отметили отсутствие дефицита бензина и дизельного топлива.
В Госдуму внесли проект об установлении предельных розничных цен на бензин