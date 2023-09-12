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В ДФО оценили спрос на технологии и оборудование у резидентов префрежимов - РИА Новости, 13.09.2023
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05:09 12.09.2023 (обновлено: 09:40 13.09.2023)
https://ria.ru/20230912/tekhnologii-1896028430.html
В ДФО оценили спрос на технологии и оборудование у резидентов префрежимов
В ДФО оценили спрос на технологии и оборудование у резидентов префрежимов - РИА Новости, 13.09.2023
В ДФО оценили спрос на технологии и оборудование у резидентов префрежимов
Спрос на технологии и машинное оборудование только резидентов преференциальных режимов на Дальнем Востоке составляет более 2 триллионов рублей, а интерес к... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-12T05:09
2023-09-13T09:40
дальний восток
арктика
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Спрос на технологии и машинное оборудование только резидентов преференциальных режимов на Дальнем Востоке составляет более 2 триллионов рублей, а интерес к западным технологиям упал на 10%, сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на сессии ВЭФ "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" - "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока и Арктики". Он отметил, что в Арктике и на Дальнем Востоке общий объем частных инвестиций по соглашениям составляет более восьми триллионов рублей, реализуется более 3500 проектов. "По оценкам нашей корпорации, спрос на технологии и машинное оборудование только резидентов преференциальных режимов составляет более 2 триллионов рублей. И мы видим, что по сравнению с 2021 годом, когда более половины резидентов и в целом более половины компаний по стране, использующих иностранные технологии, ориентировались на запад и планировали покупать технологии и машинное оборудование западные, то сейчас эта цифра менее 10%", - сказал Бобраков. Сейчас задача, по его словам, проработать отдельный механизм, для того чтобы "не перемещать импорт (технологии) с Запада на Восток, а именно взращивать на территории России и на Дальнем Востоке". "И мы видим, что наши резиденты готовы к этому и спрос на эти технологии существуют", - отметил Бобраков. "Базовые отрасли для Дальнего Востока, и в первую очередь для людей – это авиация. Это основные средства в рыболовстве, соответственно судостроение, судоремонт и комплектующие для этих отраслей. И, конечно же, нефтегазохимия – мы считаем, что это будущее Дальнего Востока. Мы видим, как огромные проекты реализуются и уже скоро начнут функционировать", - сказал замминистра.
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дальний восток, арктика, вэф-2023
Дальний Восток, Арктика, ВЭФ-2023

В ДФО оценили спрос на технологии и оборудование у резидентов префрежимов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Спрос на технологии и машинное оборудование только резидентов преференциальных режимов на Дальнем Востоке составляет более 2 триллионов рублей, а интерес к западным технологиям упал на 10%, сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на сессии ВЭФ "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" - "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока и Арктики".
Он отметил, что в Арктике и на Дальнем Востоке общий объем частных инвестиций по соглашениям составляет более восьми триллионов рублей, реализуется более 3500 проектов.
«
"По оценкам нашей корпорации, спрос на технологии и машинное оборудование только резидентов преференциальных режимов составляет более 2 триллионов рублей. И мы видим, что по сравнению с 2021 годом, когда более половины резидентов и в целом более половины компаний по стране, использующих иностранные технологии, ориентировались на запад и планировали покупать технологии и машинное оборудование западные, то сейчас эта цифра менее 10%", - сказал Бобраков.
Сейчас задача, по его словам, проработать отдельный механизм, для того чтобы "не перемещать импорт (технологии) с Запада на Восток, а именно взращивать на территории России и на Дальнем Востоке". "И мы видим, что наши резиденты готовы к этому и спрос на эти технологии существуют", - отметил Бобраков.
"Базовые отрасли для Дальнего Востока, и в первую очередь для людей – это авиация. Это основные средства в рыболовстве, соответственно судостроение, судоремонт и комплектующие для этих отраслей. И, конечно же, нефтегазохимия – мы считаем, что это будущее Дальнего Востока. Мы видим, как огромные проекты реализуются и уже скоро начнут функционировать", - сказал замминистра.
 
Дальний ВостокАрктикаВЭФ-2023
 
 
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