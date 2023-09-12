https://ria.ru/20230912/tekhnologii-1896028430.html

В ДФО оценили спрос на технологии и оборудование у резидентов префрежимов

В ДФО оценили спрос на технологии и оборудование у резидентов префрежимов - РИА Новости, 13.09.2023

В ДФО оценили спрос на технологии и оборудование у резидентов префрежимов

Спрос на технологии и машинное оборудование только резидентов преференциальных режимов на Дальнем Востоке составляет более 2 триллионов рублей, а интерес к... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-12T05:09

2023-09-12T05:09

2023-09-13T09:40

дальний восток

арктика

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Спрос на технологии и машинное оборудование только резидентов преференциальных режимов на Дальнем Востоке составляет более 2 триллионов рублей, а интерес к западным технологиям упал на 10%, сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков на сессии ВЭФ "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" - "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока и Арктики". Он отметил, что в Арктике и на Дальнем Востоке общий объем частных инвестиций по соглашениям составляет более восьми триллионов рублей, реализуется более 3500 проектов. "По оценкам нашей корпорации, спрос на технологии и машинное оборудование только резидентов преференциальных режимов составляет более 2 триллионов рублей. И мы видим, что по сравнению с 2021 годом, когда более половины резидентов и в целом более половины компаний по стране, использующих иностранные технологии, ориентировались на запад и планировали покупать технологии и машинное оборудование западные, то сейчас эта цифра менее 10%", - сказал Бобраков. Сейчас задача, по его словам, проработать отдельный механизм, для того чтобы "не перемещать импорт (технологии) с Запада на Восток, а именно взращивать на территории России и на Дальнем Востоке". "И мы видим, что наши резиденты готовы к этому и спрос на эти технологии существуют", - отметил Бобраков. "Базовые отрасли для Дальнего Востока, и в первую очередь для людей – это авиация. Это основные средства в рыболовстве, соответственно судостроение, судоремонт и комплектующие для этих отраслей. И, конечно же, нефтегазохимия – мы считаем, что это будущее Дальнего Востока. Мы видим, как огромные проекты реализуются и уже скоро начнут функционировать", - сказал замминистра.

дальний восток

арктика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дальний восток, арктика, вэф-2023