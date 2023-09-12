Рейтинг@Mail.ru
МСП Банк профинансировал строительство гостиницы в Забайкальском крае - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/stroitelstvo-1895793311.html
МСП Банк профинансировал строительство гостиницы в Забайкальском крае
МСП Банк профинансировал строительство гостиницы в Забайкальском крае - РИА Новости, 12.09.2023
МСП Банк профинансировал строительство гостиницы в Забайкальском крае
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для модернизации гостиничных комплексов в городах Чита и Краснокаменск Забайкальского края,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:56
2023-09-12T11:56
забайкальский край
мсп банк
иван подберезняк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для модернизации гостиничных комплексов в городах Чита и Краснокаменск Забайкальского края, сообщает пресс-служба банка. Кредит в размере 70 миллионов рублей на 10 лет предоставлен индивидуальному предпринимателю по совмещенной программе "ПСК+1764", в рамках которой первые три года будет действовать льготная ставка 4% годовых. "Дальний Восток – одно из наиболее перспективных направлений с точки зрения развития внутреннего туризма. Компании МСП вносят огромный вклад в становление индустрии гостеприимства. Именно от владельцев небольших гостиниц и ресторанов, организаторов экскурсионных и развлекательных программ, часто зависит, какие впечатления получит турист. Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на программы льготного кредитования для создания качественной гостиничной инфраструктуры на Дальнем Востоке, и наша задача максимально этот спрос удовлетворить", - сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230831/kredity-1893428929.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:250:2048:1786_1920x0_80_0_0_c5eef0d98c9befece7a4e431fb2bcb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
забайкальский край, мсп банк, иван подберезняк
Забайкальский край, МСП Банк, Иван Подберезняк

МСП Банк профинансировал строительство гостиницы в Забайкальском крае

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для модернизации гостиничных комплексов в городах Чита и Краснокаменск Забайкальского края, сообщает пресс-служба банка.
Кредит в размере 70 миллионов рублей на 10 лет предоставлен индивидуальному предпринимателю по совмещенной программе "ПСК+1764", в рамках которой первые три года будет действовать льготная ставка 4% годовых.
Логотип корпорации МСП
Предприниматели из Удмуртии смогут получить льготные кредиты в МСП Банке
31 августа, 16:12
"Дальний Восток – одно из наиболее перспективных направлений с точки зрения развития внутреннего туризма. Компании МСП вносят огромный вклад в становление индустрии гостеприимства. Именно от владельцев небольших гостиниц и ресторанов, организаторов экскурсионных и развлекательных программ, часто зависит, какие впечатления получит турист. Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на программы льготного кредитования для создания качественной гостиничной инфраструктуры на Дальнем Востоке, и наша задача максимально этот спрос удовлетворить", - сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Забайкальский крайМСП БанкИван Подберезняк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала