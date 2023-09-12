https://ria.ru/20230912/stroitelstvo-1895793311.html

МСП Банк профинансировал строительство гостиницы в Забайкальском крае

МСП Банк профинансировал строительство гостиницы в Забайкальском крае - РИА Новости, 12.09.2023

МСП Банк профинансировал строительство гостиницы в Забайкальском крае

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для модернизации гостиничных комплексов в городах Чита и Краснокаменск Забайкальского края,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:56

2023-09-12T11:56

2023-09-12T11:56

забайкальский край

мсп банк

иван подберезняк

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для модернизации гостиничных комплексов в городах Чита и Краснокаменск Забайкальского края, сообщает пресс-служба банка. Кредит в размере 70 миллионов рублей на 10 лет предоставлен индивидуальному предпринимателю по совмещенной программе "ПСК+1764", в рамках которой первые три года будет действовать льготная ставка 4% годовых. "Дальний Восток – одно из наиболее перспективных направлений с точки зрения развития внутреннего туризма. Компании МСП вносят огромный вклад в становление индустрии гостеприимства. Именно от владельцев небольших гостиниц и ресторанов, организаторов экскурсионных и развлекательных программ, часто зависит, какие впечатления получит турист. Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на программы льготного кредитования для создания качественной гостиничной инфраструктуры на Дальнем Востоке, и наша задача максимально этот спрос удовлетворить", - сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230831/kredity-1893428929.html

забайкальский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

забайкальский край, мсп банк, иван подберезняк