https://ria.ru/20230912/strany-1895751604.html
Путин: список стран, готовых к равноправному сотрудничеству, расширяется
Путин: список стран, готовых к равноправному сотрудничеству, расширяется - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: список стран, готовых к равноправному сотрудничеству, расширяется
На фоне разрушения Западом финансовой системы расширяется список стран, готовых к равноправному сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества, РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:54
2023-09-12T09:54
2023-09-12T09:54
россия
владимир путин
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. На фоне разрушения Западом финансовой системы расширяется список стран, готовых к равноправному сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества, заявил президент России Владимир Путин. "Очень важно, что на этом фоне расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. Президент отметил, что таких государств становится все больше и больше. "Они ставят во главу угла своей деятельности, своей политики не какие-то конъюнктурные текущие политические моменты, а продвижение своих собственных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, финансов, гуманитарной сфере. Проектов, которые могут и несут прямую долгосрочную выгоду народам этих стран. По сути рождается новая модель взаимоотношений, интеграций, но уже не по западным лекалам для избранных, для избранного золотого миллиарда, а для всего человечества", - подчеркнул Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Россия, Владимир Путин, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Путин: список стран, готовых к равноправному сотрудничеству, расширяется
Путин: число стран мира, нацеленных на равноправное сотрудничество, растет
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. На фоне разрушения Западом финансовой системы расширяется список стран, готовых к равноправному сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень важно, что на этом фоне расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Президент отметил, что таких государств становится все больше и больше.
"Они ставят во главу угла своей деятельности, своей политики не какие-то конъюнктурные текущие политические моменты, а продвижение своих собственных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, финансов, гуманитарной сфере. Проектов, которые могут и несут прямую долгосрочную выгоду народам этих стран. По сути рождается новая модель взаимоотношений, интеграций, но уже не по западным лекалам для избранных, для избранного золотого миллиарда, а для всего человечества", - подчеркнул Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Путин отметил высокие темпы промышленного роста в ДФО