https://ria.ru/20230912/strany-1895751604.html

Путин: список стран, готовых к равноправному сотрудничеству, расширяется

Путин: список стран, готовых к равноправному сотрудничеству, расширяется - РИА Новости, 12.09.2023

Путин: список стран, готовых к равноправному сотрудничеству, расширяется

На фоне разрушения Западом финансовой системы расширяется список стран, готовых к равноправному сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества, РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:54

2023-09-12T09:54

2023-09-12T09:54

россия

владимир путин

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895750931_0:93:3178:1881_1920x0_80_0_0_3ef91df273a5ce1a998d864f9488ae3d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. На фоне разрушения Западом финансовой системы расширяется список стран, готовых к равноправному сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества, заявил президент России Владимир Путин. "Очень важно, что на этом фоне расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. Президент отметил, что таких государств становится все больше и больше. "Они ставят во главу угла своей деятельности, своей политики не какие-то конъюнктурные текущие политические моменты, а продвижение своих собственных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, финансов, гуманитарной сфере. Проектов, которые могут и несут прямую долгосрочную выгоду народам этих стран. По сути рождается новая модель взаимоотношений, интеграций, но уже не по западным лекалам для избранных, для избранного золотого миллиарда, а для всего человечества", - подчеркнул Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/dfo-1895748481.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023