https://ria.ru/20230912/stoyanov-1895556196.html

Юрий Стоянов: "Времена несвободы подарили нам выдающееся искусство"

Юрий Стоянов: "Времена несвободы подарили нам выдающееся искусство" - РИА Новости, 12.09.2023

Юрий Стоянов: "Времена несвободы подарили нам выдающееся искусство"

Один из главных героев фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в Сочи — Юрий Стоянов. Участие в "Вампирах средней полосы" претендует на то, чтобы сравняться... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:00

2023-09-12T08:00

2023-09-12T10:29

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юрий стоянов

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Один из главных героев фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в Сочи — Юрий Стоянов. Участие в "Вампирах средней полосы" претендует на то, чтобы сравняться по значимости в его творческой биографии с легендарным "Городком", а на подходе уже новый сериал "Трепачи". О роли мечты, искусстве юмора и будущих проектах — в интервью РИА Новости.Юмор в России: женщины берут реванш— В центре сюжета "Трепачей" (онлайн-кинотеатр PREMIER), премьера которых состоится 21 сентября, советский пишущий артист и современный стендапер. Юрий Николаевич, чем схожи эти два занятия?— Они похожи в тех целях, которые перед собой ставят, и в том, что выступают перед зрителем. Но между ними невероятная разница. Одни смешили в условиях несвободы — за счет мастерства, профессионализма, опыта. А другие воспитаны в абсолютно другое время. Изменился способ шутить, язык юмора. Кому отдать предпочтение? Правда где-то посередине.Когда было нельзя, у людей активизировалось искусство намека, образа, талант. Как это ни парадоксально, во времена, которые сейчас называют "несвободой", появлялись выдающиеся произведения искусства. Это касается не только сатиры, но и живописи, и драматургии, сделанной по заказу королей, генсеков — кого угодно. Это вечный парадокс: "можно" не всегда означает, что будет хорошо.— Ваш герой говорит: "Старики не могут шутить по-новому, а молодняк так и не научился". Вы лично с этим согласны?— Не согласен. Я очень активный зритель стендапа, особенно женского. Я считаю, что это, если хотите, реванш за то, что долгие годы женщины в юморе работали крайне мало. Они привнесли очень много теплоты, женского понимания мира и смешного, того, что хорошо, а что плохо. Этот ракурс оказался потрясающим.— А что с мужчинами в юморе?— Мужской стендап немножко забронзовел, немножко оклеился купюрами и пересел на очень дорогие машины. Там появилось самолюбование. А девчонки заявляют о себе и очень стараются.Новая работа с Калюжным: о чем сериал "Трепачи"— Снова мы видим вас в дуэте с Глебом Калюжным. Совпадение или решили сделать ставку на вашей сыгранности в сериале "Вампиры средней полосы"?— Это нормально — сниматься с людьми, которые тебе симпатичны и с которыми был успех. Здесь искали молодого артиста, и я посоветовал Глеба.— Не уйти от сравнения ваших персонажей в "Трепачах" и "Вампирах…": в обоих сериалах это несколько ворчливый пожилой человек…— Что же сделать, это примета возраста. Думаю, в моей жизни будет еще много сериалов с ролью незлых, но каких-то экстравагантных, слегка ворчливых и, в общем-то, неплохих людей. (Смеется.)— По-вашему, у Святослава Вернидубовича и Вячеслава Соколова есть что-то общее?— У них общее то, что их воплощаю я, потому что в конечном счете, когда играешь, вытаскиваешь что-то очень важное из себя. Если это не про тебя хотя бы в какой-то степени, если не найдешь что-то рифмующееся, то роль не получится.— Что рифмуется с этими персонажами?— Они разные. Святослав Вернидубович — человек объединяющий, защищающий, очень заботливый, активный. А Вячеслав — зацикленный на себе, своих неудачах, выпавший из времени, абсолютно пассивный.— Недавно завершились съемки сериала "Артист", все ждут продолжение "Вампиров…" — в таком плотном графике остается ли время на персональные проекты в стиле передачи "100янов"?— Да, на канале "Россия" будет что-то между ситкомом и скетчкомом, где в центре два персонажа — потрясающая актриса и я.— Актриса, случайно, будет не из женского стендапа?— Это будет очень известная драматическая и киноактриса. Пока не могу ее назвать.— На какой стадии проект?— Съемки должны начаться этой осенью — в ближайшее время.Юмор тогда: о работе в "Городке" с Ильей Олейниковым— Что сложнее: рассмешить человека или заставить сопереживать до слез?— По-настоящему сложно и то, и другое. Но поделюсь наблюдением: артист в своей роли и в реакции зрителей больше всего ценит то, что сумел рассмешить. Это бывает труднее. Жизнь устроена так, что расстраивать нас умеют, а радовать не очень получается. Жанр смеха тяжелый — в нем легко скатиться в пошлость.— Как получилось, что выбрали его?— Мне кажется, что я не тот артист, которого по-настоящему должен был полюбить зритель. Никогда не думал, что я комедийный актер до того времени, когда встретился с Ильей Олейниковым. Умение насмешить было, но оно внутри актерской профессии. Я не юморист, не сатирик. Я не эстрадный артист, а драматический, у которого вдруг начало получаться. И мне ужасно понравилось. Этого прошлого никогда не буду стесняться, потому что оно мне подарило узнаваемость и любовь людей. Это какое-то чудо — иначе не могу объяснить.— У вас есть роль-мечта?— Каждый раз, когда смотрю классный фильм или замечательный спектакль, в котором не снялся или не сыграл, вижу в нем роль моей мечты, которую сыграл кто-то, но не я. В этом, наверное, есть что-то инфантильное. Но я никогда не просил роли, не приходил с предложениями ни на каналы, ни на платформы, поэтому нет толку говорить, что хочу сыграть короля Лира.— А вдруг какой-то режиссер прочитает нашу беседу и решит: и правда, нужен именно он!— Я же понимаю, в каком возрасте и какой форме существую, должен трезво оценивать свои возможности. Могу только думать, про что мне хотелось бы сыграть.Наверное, хотелось бы того, чего не ждут. Например, в экшене человека, у которого на старости лет вспыхнули навыки восстанавливать справедливость силовыми методами — вплоть до умения стрелять и драться.Мне также было бы очень интересно сняться в военной картине. Что-то такое, через что не прошел в своей актерской биографии.И все же я заложник жанра, своего прошлого. Спасибо, что появились видеосервисы, в которых я востребован. Но большое кино по-прежнему настороженно относится ко мне.

https://ria.ru/20230901/garmash-1893140358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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