https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895838006.html

Российские военные поразили два склада с боеприпасами ВСУ

Российские военные поразили два склада с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023

Российские военные поразили два склада с боеприпасами ВСУ

Российские военные за сутки поразили два склада с боеприпасами украинских бригад, сообщило во вторник в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:15

2023-09-12T14:15

2023-09-12T14:15

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два склада с боеприпасами украинских бригад, сообщило во вторник в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены два склада с боеприпасами: 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины, а также живая сила и военная техника противника в 143 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина