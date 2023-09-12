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Российские военные поразили два склада с боеприпасами ВСУ
Российские военные поразили два склада с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023
Российские военные поразили два склада с боеприпасами ВСУ
Российские военные за сутки поразили два склада с боеприпасами украинских бригад, сообщило во вторник в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:15
2023-09-12T14:15
2023-09-12T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два склада с боеприпасами украинских бригад, сообщило во вторник в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены два склада с боеприпасами: 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины, а также живая сила и военная техника противника в 143 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
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Российские военные поразили два склада с боеприпасами ВСУ
МО РФ: российские военные поразили два склада с боеприпасами украинских бригад