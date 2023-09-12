https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895834554.html

На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 80 украинских военных

На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 80 украинских военных - РИА Новости, 12.09.2023

На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 80 украинских военных

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:04

2023-09-12T14:04

2023-09-12T14:17

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в сводке."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)