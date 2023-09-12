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На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 80 украинских военных
На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 80 украинских военных - РИА Новости, 12.09.2023
На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 80 украинских военных
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:04
2023-09-12T14:04
2023-09-12T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицы "Мста-Б" и Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ в сводке."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 80 украинских военных
МО РФ: на Херсонском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих