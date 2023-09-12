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ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 45 военных ВСУ
ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 45 военных ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023
ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 45 военных ВСУ
ВС РФ отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили до 45 военных ВСУ и 6 единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:00
2023-09-12T14:00
2023-09-12T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили до 45 военных ВСУ и 6 единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики.Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 45 военных ВСУ
МО РФ: на Краснолиманском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих