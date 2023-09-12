https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895833811.html

ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 45 военных ВСУ

ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 45 военных ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023

ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 45 военных ВСУ

ВС РФ отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили до 45 военных ВСУ и 6 единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:00

2023-09-12T14:00

2023-09-12T14:17

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили до 45 военных ВСУ и 6 единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики.Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)