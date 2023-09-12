https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895794618.html
Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами из зоны спецоперации
Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами из зоны спецоперации - РИА Новости, 12.09.2023
Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами из зоны спецоперации
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами, которые находятся в зоне спецоперации, они рассказывают, что происходит во время... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:00
2023-09-12T12:00
2023-09-12T12:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами, которые находятся в зоне спецоперации, они рассказывают, что происходит во время боев. "Командиры рассказывают с поля боя (об обстановке там - ред.)", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Также он отметил, отвечая на вопрос ведущего пленарного заседания, что постоянно с ними созванивается. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230828/vstrecha-1892645446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, вэф-2023
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ, ВЭФ-2023
Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами из зоны спецоперации
Путин заявил, что регулярно созванивается с командирами, участвующими в СВО