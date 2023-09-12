https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895794618.html

Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами из зоны спецоперации

Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами из зоны спецоперации - РИА Новости, 12.09.2023

Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами из зоны спецоперации

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами, которые находятся в зоне спецоперации, они рассказывают, что происходит во время... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:00

2023-09-12T12:00

2023-09-12T12:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постоянно на связи с командирами, которые находятся в зоне спецоперации, они рассказывают, что происходит во время боев. "Командиры рассказывают с поля боя (об обстановке там - ред.)", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Также он отметил, отвечая на вопрос ведущего пленарного заседания, что постоянно с ними созванивается. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230828/vstrecha-1892645446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, вэф-2023