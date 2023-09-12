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Под Соледаром сбили украинскую "Валькирию" - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 12.09.2023 (обновлено: 06:16 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895717785.html
Под Соледаром сбили украинскую "Валькирию"
Под Соледаром сбили украинскую "Валькирию" - РИА Новости, 12.09.2023
Под Соледаром сбили украинскую "Валькирию"
Украинский БПЛА "Валькирия", производивший разведку российских позиций, сбит одним из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) 200-й отдельной гвардейской... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:06
2023-09-12T06:16
специальная военная операция на украине
соледар
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СОЛЕДАР (ДНР), 12 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА "Валькирия", производивший разведку российских позиций, сбит одним из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, рассказали РИА Новости командир подразделения. "Только что боевая машина (зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М3" - ред.) приехала с другой боевой позиции, выполнила боевую задачу по предотвращению разведки противника наших подразделений, поразила зенитной управляемой ракетой летательный аппарат "Валькирия" (БПЛА ВСУ - ред.), предотвратив выполнение боевой задачи противника", - рассказал командир. Он отметил, что каждый сбитый БПЛА противника - это предотвращение утечки данных о российских подразделениях, сохранение их боеспособности, а также жизни бойцов. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895713039.html
соледар
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соледар, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Под Соледаром сбили украинскую "Валькирию"

Боец: под Соледаром успешно сбили украинский БПЛА "Валькирия"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 12 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА "Валькирия", производивший разведку российских позиций, сбит одним из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, рассказали РИА Новости командир подразделения.
"Только что боевая машина (зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М3" - ред.) приехала с другой боевой позиции, выполнила боевую задачу по предотвращению разведки противника наших подразделений, поразила зенитной управляемой ракетой летательный аппарат "Валькирия" (БПЛА ВСУ - ред.), предотвратив выполнение боевой задачи противника", - рассказал командир.
Он отметил, что каждый сбитый БПЛА противника - это предотвращение утечки данных о российских подразделениях, сохранение их боеспособности, а также жизни бойцов.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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Специальная военная операция на УкраинеСоледарДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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