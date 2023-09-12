Под Соледаром сбили украинскую "Валькирию"
Боец: под Соледаром успешно сбили украинский БПЛА "Валькирия"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
СОЛЕДАР (ДНР), 12 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА "Валькирия", производивший разведку российских позиций, сбит одним из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, рассказали РИА Новости командир подразделения.
"Только что боевая машина (зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М3" - ред.) приехала с другой боевой позиции, выполнила боевую задачу по предотвращению разведки противника наших подразделений, поразила зенитной управляемой ракетой летательный аппарат "Валькирия" (БПЛА ВСУ - ред.), предотвратив выполнение боевой задачи противника", - рассказал командир.
Он отметил, что каждый сбитый БПЛА противника - это предотвращение утечки данных о российских подразделениях, сохранение их боеспособности, а также жизни бойцов.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.