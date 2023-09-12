https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895717785.html

Под Соледаром сбили украинскую "Валькирию"

Под Соледаром сбили украинскую "Валькирию" - РИА Новости, 12.09.2023

Под Соледаром сбили украинскую "Валькирию"

Украинский БПЛА "Валькирия", производивший разведку российских позиций, сбит одним из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) 200-й отдельной гвардейской... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:06

2023-09-12T06:06

2023-09-12T06:16

специальная военная операция на украине

соледар

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безопасность

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СОЛЕДАР (ДНР), 12 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА "Валькирия", производивший разведку российских позиций, сбит одним из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, рассказали РИА Новости командир подразделения. "Только что боевая машина (зенитный ракетный комплекс "Стрела-10М3" - ред.) приехала с другой боевой позиции, выполнила боевую задачу по предотвращению разведки противника наших подразделений, поразила зенитной управляемой ракетой летательный аппарат "Валькирия" (БПЛА ВСУ - ред.), предотвратив выполнение боевой задачи противника", - рассказал командир. Он отметил, что каждый сбитый БПЛА противника - это предотвращение утечки данных о российских подразделениях, сохранение их боеспособности, а также жизни бойцов. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895713039.html

соледар

донецкая народная республика

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соледар, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность