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Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 12.09.2023 (обновлено: 05:19 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895713039.html
Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении
Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.09.2023
Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении
Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:03
2023-09-12T05:19
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
т-72 "урал"
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны (ВСУ) в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка", — заявил тметил офицер. Он добавил, что мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в направлении Берестовое.По словам Зыбинского, при контрбатарейной борьбе артиллерия уничтожила украинскую самоходку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А зенитно-ракетный комплекс "Тор" уничтожил беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Валькирия" в районе Площанки.Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72, уточнил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895708376.html
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украина, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, т-72 "урал", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Т-72 "Урал", Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении

МО: авиация группировки "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны (ВСУ) в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка", — заявил тметил офицер.
Он добавил, что мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в направлении Берестовое.
По словам Зыбинского, при контрбатарейной борьбе артиллерия уничтожила украинскую самоходку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А зенитно-ракетный комплекс "Тор" уничтожил беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Валькирия" в районе Площанки.
Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72, уточнил начальник пресс-центра.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-28Т-72 "Урал"Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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