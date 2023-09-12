https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895713039.html
Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении
Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.09.2023
Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении
Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:03
2023-09-12T05:03
2023-09-12T05:19
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
т-72 "урал"
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны (ВСУ) в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка", — заявил тметил офицер. Он добавил, что мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в направлении Берестовое.По словам Зыбинского, при контрбатарейной борьбе артиллерия уничтожила украинскую самоходку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А зенитно-ракетный комплекс "Тор" уничтожил беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Валькирия" в районе Площанки.Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72, уточнил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895708376.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_455:333:2741:2047_1920x0_80_0_0_b24cfc826265ed2ca183fbf28659c973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, т-72 "урал", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Т-72 "Урал", Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении
МО: авиация группировки "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны (ВСУ
) в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка", — заявил тметил офицер.
Он добавил, что мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в направлении Берестовое.
По словам Зыбинского, при контрбатарейной борьбе артиллерия уничтожила украинскую самоходку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А зенитно-ракетный комплекс "Тор" уничтожил беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Валькирия" в районе Площанки.
Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72, уточнил начальник пресс-центра.
Гагин рассказал о борьбе против украинских ДРГ