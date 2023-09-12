https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895713039.html

Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении

Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.09.2023

Группировка "Запад" нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении

Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:03

2023-09-12T05:03

2023-09-12T05:19

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вертолеты и штурмовики группировки "Запад" нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны (ВСУ) в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка", — заявил тметил офицер. Он добавил, что мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в направлении Берестовое.По словам Зыбинского, при контрбатарейной борьбе артиллерия уничтожила украинскую самоходку 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. А зенитно-ракетный комплекс "Тор" уничтожил беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Валькирия" в районе Площанки.Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72, уточнил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895708376.html

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украина, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, т-72 "урал", вооруженные силы рф, безопасность