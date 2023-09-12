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Песков заявил о сотрудничестве России и КНДР в чувствительных областях

Песков заявил о сотрудничестве России и КНДР в чувствительных областях - РИА Новости, 12.09.2023

Песков заявил о сотрудничестве России и КНДР в чувствительных областях

Насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе и по международным делам в целом состоится во время переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:30

2023-09-12T05:30

2023-09-12T05:30

политика

россия

владимир путин

ким чен ын

дмитрий песков

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе и по международным делам в целом состоится во время переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что страны также реализуют сотрудничество в чувствительных областях и это не должно становится предметом для публичного обнародования. "Конечно же, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом. Потому что это представляет интересы и для Путина, и для нашего гостя из Пхеньяна", - сказал Песков. "Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Это вполне естественно для соседних государств", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230912/sb-1895715048.html

россия

кндр (северная корея)

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политика, россия, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков, кндр (северная корея)