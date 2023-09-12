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Песков заявил о сотрудничестве России и КНДР в чувствительных областях - РИА Новости, 12.09.2023
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05:30 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/sotrudnichestvo-1895715148.html
Песков заявил о сотрудничестве России и КНДР в чувствительных областях
Песков заявил о сотрудничестве России и КНДР в чувствительных областях - РИА Новости, 12.09.2023
Песков заявил о сотрудничестве России и КНДР в чувствительных областях
Насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе и по международным делам в целом состоится во время переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:30
2023-09-12T05:30
политика
россия
владимир путин
ким чен ын
дмитрий песков
кндр (северная корея)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе и по международным делам в целом состоится во время переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что страны также реализуют сотрудничество в чувствительных областях и это не должно становится предметом для публичного обнародования. "Конечно же, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом. Потому что это представляет интересы и для Путина, и для нашего гостя из Пхеньяна", - сказал Песков. "Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Это вполне естественно для соседних государств", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230912/sb-1895715048.html
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политика, россия, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков, кндр (северная корея)
Политика, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея)
Песков заявил о сотрудничестве России и КНДР в чувствительных областях

Песков: Россия и КНДР реализуют сотрудничество в чувствительных областях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе и по международным делам в целом состоится во время переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что страны также реализуют сотрудничество в чувствительных областях и это не должно становится предметом для публичного обнародования.
"Конечно же, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом. Потому что это представляет интересы и для Путина, и для нашего гостя из Пхеньяна", - сказал Песков.
"Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Это вполне естественно для соседних государств", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН
05:30
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнДмитрий ПесковКНДР (Северная Корея)
 
 
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