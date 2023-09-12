https://ria.ru/20230912/siriya-1895841684.html
В ООН рассказали, что США в мае 2023 года убили не главаря "Аль-Каиды"*
В ООН рассказали, что США в мае 2023 года убили не главаря "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 12.09.2023
В ООН рассказали, что США в мае 2023 года убили не главаря "Аль-Каиды"*
Удар, нанесенный американской армией по сирийской провинции Идлиб в мае, убил не лидера "Аль-Каиды"*, а 60-летнего местного жителя, следует из доклада по... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:26
2023-09-12T14:26
2023-09-12T15:35
война в сирии
в мире
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идлиб (мухафаза)
сирия
аль-каида
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ЖЕНЕВА, 12 сен — РИА Новости. Удар, нанесенный американской армией по сирийской провинции Идлиб в мае, убил не лидера "Аль-Каиды"*, а 60-летнего местного жителя, следует из доклада по расследованию нарушений прав человека в Сирии, представленного на 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Речь идет об атаке беспилотника 3 мая в районе Курании к северу от города Идлиб. Первоначально американские военные утверждали, что удар был нацелен на высокопоставленного представителя "Аль-Каиды"*, но позже заявили, что после завершения "процесса оценки достоверности информации о жертвах среди гражданского населения" начали официальное расследование. "Комиссия не нашла никаких доказательств того, что погибший был кем-либо, кроме мирного жителя, или что он принимал непосредственное участие в боевых действиях, и ожидает результатов расследования, проведенного США", — говорится в докладе.Эксперты ООН считают, что этот удар может представлять собой нарушение принципа предосторожности при атаке либо из-за ее неадекватного планирования, либо из-за недостаточной проверки намеченной цели. Как писала в мае газета The Washington Post, погибший — 56-летний бывший каменщик Лотфи Хасан Мисто. Его семья утверждала, что он никак не был связан с террористами и в момент удара американской ракеты Hellfire пас овец. Близкие родственники описывают отца десяти детей как доброго, трудолюбивого человека, "вся жизнь которого прошла в бедности".Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что незаконное присутствие американских войск в Сирии стало одним из основных дестабилизирующих факторов, и призвал их оттуда вывести.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230703/boeviki-1881909391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, идлиб (мухафаза), сирия, аль-каида, оон
Война в Сирии, В мире, США, Идлиб (мухафаза), Сирия, Аль-Каида, ООН
В ООН рассказали, что США в мае 2023 года убили не главаря "Аль-Каиды"*
Комиссия ООН: в мае в Идлибе США убили мирного сирийца, а не главаря "Аль-Каиды"
ЖЕНЕВА, 12 сен — РИА Новости.
Удар, нанесенный американской армией по сирийской провинции Идлиб в мае, убил не лидера "Аль-Каиды"*, а 60-летнего местного жителя, следует из доклада по расследованию нарушений прав человека в Сирии, представленного на 54-й сессии
Совета ООН по правам человека.
Речь идет об атаке беспилотника 3 мая в районе Курании к северу от города Идлиб. Первоначально американские военные утверждали, что удар был нацелен на высокопоставленного представителя "Аль-Каиды"*, но позже заявили, что после завершения "процесса оценки достоверности информации о жертвах среди гражданского населения" начали официальное расследование.
"Комиссия не нашла никаких доказательств того, что погибший был кем-либо, кроме мирного жителя, или что он принимал непосредственное участие в боевых действиях, и ожидает результатов расследования, проведенного США", — говорится в докладе.
Эксперты ООН считают, что этот удар может представлять собой нарушение принципа предосторожности при атаке либо из-за ее неадекватного планирования, либо из-за недостаточной проверки намеченной цели.
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР
Как писала в мае газета The Washington Post
, погибший — 56-летний бывший каменщик Лотфи Хасан Мисто. Его семья утверждала, что он никак не был связан с террористами и в момент удара американской ракеты Hellfire пас овец. Близкие родственники описывают отца десяти детей как доброго, трудолюбивого человека, "вся жизнь которого прошла в бедности".
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии
, в провинциях Дейр-эз-Зор
, Эль-Хасеке и Ракка
, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск
неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что незаконное присутствие американских войск в Сирии стало одним из основных дестабилизирующих факторов, и призвал их оттуда вывести.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
США передали ИГ* в Сирии ракеты с отравляющими веществами, заявили в СВР