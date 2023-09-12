https://ria.ru/20230912/siriya-1895841684.html

В ООН рассказали, что США в мае 2023 года убили не главаря "Аль-Каиды"*

В ООН рассказали, что США в мае 2023 года убили не главаря "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 12.09.2023

В ООН рассказали, что США в мае 2023 года убили не главаря "Аль-Каиды"*

Удар, нанесенный американской армией по сирийской провинции Идлиб в мае, убил не лидера "Аль-Каиды"*, а 60-летнего местного жителя, следует из доклада по... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:26

2023-09-12T14:26

2023-09-12T15:35

война в сирии

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идлиб (мухафаза)

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ЖЕНЕВА, 12 сен — РИА Новости. Удар, нанесенный американской армией по сирийской провинции Идлиб в мае, убил не лидера "Аль-Каиды"*, а 60-летнего местного жителя, следует из доклада по расследованию нарушений прав человека в Сирии, представленного на 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Речь идет об атаке беспилотника 3 мая в районе Курании к северу от города Идлиб. Первоначально американские военные утверждали, что удар был нацелен на высокопоставленного представителя "Аль-Каиды"*, но позже заявили, что после завершения "процесса оценки достоверности информации о жертвах среди гражданского населения" начали официальное расследование. "Комиссия не нашла никаких доказательств того, что погибший был кем-либо, кроме мирного жителя, или что он принимал непосредственное участие в боевых действиях, и ожидает результатов расследования, проведенного США", — говорится в докладе.Эксперты ООН считают, что этот удар может представлять собой нарушение принципа предосторожности при атаке либо из-за ее неадекватного планирования, либо из-за недостаточной проверки намеченной цели. Как писала в мае газета The Washington Post, погибший — 56-летний бывший каменщик Лотфи Хасан Мисто. Его семья утверждала, что он никак не был связан с террористами и в момент удара американской ракеты Hellfire пас овец. Близкие родственники описывают отца десяти детей как доброго, трудолюбивого человека, "вся жизнь которого прошла в бедности".Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что незаконное присутствие американских войск в Сирии стало одним из основных дестабилизирующих факторов, и призвал их оттуда вывести.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230703/boeviki-1881909391.html

https://ria.ru/20230703/rakety-1881909672.html

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идлиб (мухафаза)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, идлиб (мухафаза), сирия, аль-каида, оон