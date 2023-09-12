https://ria.ru/20230912/shvetsiya-1895840810.html
СМИ: Швеция рассмотрит способы отправки истребителей Gripen на Украину
СМИ: Швеция рассмотрит способы отправки истребителей Gripen на Украину - РИА Новости, 12.09.2023
СМИ: Швеция рассмотрит способы отправки истребителей Gripen на Украину
Правительство Швеции собирается поручить минобороны рассмотреть условия для передачи Украине истребителей Gripen, сообщило во вторник радио Sveriges Radio со... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:22
2023-09-12T14:22
2023-09-12T14:22
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сергей лавров
ульф кристерссон
f-16
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство Швеции собирается поручить минобороны рассмотреть условия для передачи Украине истребителей Gripen, сообщило во вторник радио Sveriges Radio со ссылкой на источник. В августе премьер Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что королевство не планирует поставлять Украине истребители Gripen. "В скором времени правительство поручит министерству обороны оценить условия для отправки истребителей Gripen на Украину", - сообщает радиостанция. Правительству необходимо знать, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как скоро страна сможет получить на замену новые истребители. Другой важный вопрос - проведение обучения украинских пилотов и другого персонала, сообщает источник. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии всё дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров также подчеркивал, что США и их сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230909/istrebiteli-1895208318.html
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украина, россия, швеция, сергей лавров, ульф кристерссон, f-16, в мире
Украина, Россия, Швеция, Сергей Лавров, Ульф Кристерссон, F-16, В мире
СМИ: Швеция рассмотрит способы отправки истребителей Gripen на Украину
Sveriges Radio: Швеция рассмотрит условия поставки истребителей Gripen Украине