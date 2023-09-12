https://ria.ru/20230912/shpitsbergen-1895725648.html

В "Арктикугле" рассказали, сколько сможет принять туристов Шпицберген

В "Арктикугле" рассказали, сколько сможет принять туристов Шпицберген - РИА Новости, 12.09.2023

В "Арктикугле" рассказали, сколько сможет принять туристов Шпицберген

Турпоток на российскую часть архипелага Шпицберген в следующем году должен вырасти почти вдвое, до минимум 10 тысяч человек, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:43

2023-09-12T07:43

2023-09-12T10:45

шпицберген

россия

европа

ильдар неверов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Турпоток на российскую часть архипелага Шпицберген в следующем году должен вырасти почти вдвое, до минимум 10 тысяч человек, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов. Он отметил, что в этом году архипелаг посетили порядка 6 тысяч туристов, но выразил надежду, что в следующем году их будет вдвое больше. "Нам нужно не меньше 10 тысяч, то есть рассчитываем, что турпоток вырастет вдвое практически. До санкций у нас было 36 тысяч туристов в год, благодаря круизному туризму, прежде всего", - сказал Неверов. Активный туристический сезон на Шпицбергене кончается вместе с полярным летом в конце октября, а начинается весной. Он добавил, что сейчас почти все туристы, посещающие "русский" Шпицберген - иностранцы: так, россиян в этом году из 6 тысяч было только около сотни. "Это поляки, очень много французов, испанцы, португальцы, немцев огромное количество. Шпицберген в Европе очень хорошо продается", - добавил глава треста. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/iturup-1895445036.html

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шпицберген, россия, европа, ильдар неверов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, новости - туризм