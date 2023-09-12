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Песков заявил о поступательном развитии Севморпути - РИА Новости, 12.09.2023
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12:34 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/sevmorput-1895805829.html
Песков заявил о поступательном развитии Севморпути
Песков заявил о поступательном развитии Севморпути - РИА Новости, 12.09.2023
Песков заявил о поступательном развитии Севморпути
Северный морской путь будет развиваться поступательно, объемы перевозимых грузов будут расти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:34
2023-09-12T12:34
дмитрий песков
экономика
дальний восток
владивосток
северный морской путь
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Северный морской путь будет развиваться поступательно, объемы перевозимых грузов будут расти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно расширять логистические маршруты на Дальнем Востоке, включая Северный морской путь. "Быстро это не может продвигаться, это слишком объемный проект. Это будет продвигаться поступательно, но будет продвигаться обязательно, потому что это выгодно, это технологично, это привлекательно для других стран и важно в первую очередь для нас самих",- сказал Песков журналистам. Он отметил, что Севморпуть будет реализовываться, "объемы грузов, которые постоянно перевозятся, будут постоянно расти". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html
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дмитрий песков, экономика, дальний восток, владивосток, северный морской путь, вэф-2023
Дмитрий Песков, Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Северный морской путь, ВЭФ-2023
Песков заявил о поступательном развитии Севморпути

Песков: объемы перевозимых по Севморпути грузов будут увеличиваться

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверный морской путь
Северный морской путь - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Северный морской путь. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Северный морской путь будет развиваться поступательно, объемы перевозимых грузов будут расти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно расширять логистические маршруты на Дальнем Востоке, включая Северный морской путь.
«
"Быстро это не может продвигаться, это слишком объемный проект. Это будет продвигаться поступательно, но будет продвигаться обязательно, потому что это выгодно, это технологично, это привлекательно для других стран и важно в первую очередь для нас самих",- сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Севморпуть будет реализовываться, "объемы грузов, которые постоянно перевозятся, будут постоянно расти".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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Дмитрий ПесковЭкономикаДальний ВостокВладивостокСеверный морской путьВЭФ-2023
 
 
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