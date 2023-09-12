https://ria.ru/20230912/sdelka-1895717240.html

Анкара хочет вскоре завершить разработку новых идей по зерновой сделке

Анкара хочет вскоре завершить разработку новых идей по зерновой сделке - РИА Новости, 12.09.2023

Анкара хочет вскоре завершить разработку новых идей по зерновой сделке

Турецкая сторона рассчитывает в ближайшие дни завершить с ООН разработку новых предложений для российской стороны по возобновлению черноморской зерновой... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:04

2023-09-12T06:04

2023-09-12T06:04

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

антониу гутерреш

владимир путин

оон

генеральная ассамблея оон

зерновая сделка

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АНКАРА, 12 сен - РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает в ближайшие дни завершить с ООН разработку новых предложений для российской стороны по возобновлению черноморской зерновой инициативы, они подразумевают решение вопросов по платежной системе и страхованию российских судов, окончательная ясность появится после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана c генсеком Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости источник, участвующий в турецкой делегации по техническим переговорам. Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что страна попросит ООН направить России еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования. "Рассчитываем, что в ближайшие дни мы завершим разработку этих предложений и представим их на рассмотрение российской стороны", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что работа идет совместно с ООН. По его словам, новые предложения готовятся на основе рекомендаций Эрдогана, в частности после его обсуждений с мировыми лидерами на полях саммита "Большой двадцатки". "В них подразумевается решение проблем, связанных с платежной системой и страхованием судов России, участвующих в экспорте. Окончательно вопрос прояснится после запланированных переговоров господина президента (Тайипа Эрдогана) с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН", - подчеркнул источник. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230911/sdelka-1895593190.html

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россия

турция

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, антониу гутерреш, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, зерновая сделка, в мире