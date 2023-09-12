https://ria.ru/20230912/sdelka-1895717240.html
Анкара хочет вскоре завершить разработку новых идей по зерновой сделке
Анкара хочет вскоре завершить разработку новых идей по зерновой сделке - РИА Новости, 12.09.2023
Анкара хочет вскоре завершить разработку новых идей по зерновой сделке
Турецкая сторона рассчитывает в ближайшие дни завершить с ООН разработку новых предложений для российской стороны по возобновлению черноморской зерновой... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:04
2023-09-12T06:04
2023-09-12T06:04
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
антониу гутерреш
владимир путин
оон
генеральная ассамблея оон
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
АНКАРА, 12 сен - РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает в ближайшие дни завершить с ООН разработку новых предложений для российской стороны по возобновлению черноморской зерновой инициативы, они подразумевают решение вопросов по платежной системе и страхованию российских судов, окончательная ясность появится после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана c генсеком Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости источник, участвующий в турецкой делегации по техническим переговорам. Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что страна попросит ООН направить России еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, в том числе касательно переподключения к SWIFT и страхования. "Рассчитываем, что в ближайшие дни мы завершим разработку этих предложений и представим их на рассмотрение российской стороны", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что работа идет совместно с ООН. По его словам, новые предложения готовятся на основе рекомендаций Эрдогана, в частности после его обсуждений с мировыми лидерами на полях саммита "Большой двадцатки". "В них подразумевается решение проблем, связанных с платежной системой и страхованием судов России, участвующих в экспорте. Окончательно вопрос прояснится после запланированных переговоров господина президента (Тайипа Эрдогана) с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН", - подчеркнул источник. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230911/sdelka-1895593190.html
https://ria.ru/20230911/sdelka-1895542109.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, реджеп тайип эрдоган, антониу гутерреш, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Зерновая сделка, В мире
Анкара хочет вскоре завершить разработку новых идей по зерновой сделке
Источник: Анкара хочет вскоре завершить разработку новых идей по зерновой сделке
АНКАРА, 12 сен - РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает в ближайшие дни завершить с ООН разработку новых предложений для российской стороны по возобновлению черноморской зерновой инициативы, они подразумевают решение вопросов по платежной системе и страхованию российских судов, окончательная ясность появится после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана c генсеком Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН, сообщил РИА Новости источник, участвующий в турецкой делегации по техническим переговорам.
Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября.
Эрдоган призвал Запад выполнить обещания по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что страна попросит ООН направить России
еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке, в том числе касательно переподключения к SWIFT
и страхования.
"Рассчитываем, что в ближайшие дни мы завершим разработку этих предложений и представим их на рассмотрение российской стороны", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что работа идет совместно с ООН.
По его словам, новые предложения готовятся на основе рекомендаций Эрдогана, в частности после его обсуждений с мировыми лидерами на полях саммита "Большой двадцатки".
"В них подразумевается решение проблем, связанных с платежной системой и страхованием судов России, участвующих в экспорте. Окончательно вопрос прояснится после запланированных переговоров господина президента (Тайипа Эрдогана) с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН", - подчеркнул источник.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину
и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин
ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
В Кремле объяснили, почему нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку