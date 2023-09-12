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Сбербанк в 2023 году помог задержать 19 кибермошеннических ОПГ

Сбербанк в 2023 году помог задержать 19 кибермошеннических ОПГ - РИА Новости, 12.09.2023

Сбербанк в 2023 году помог задержать 19 кибермошеннических ОПГ

Сбербанк с начала года помог задержать 19 организованных преступных групп кибермошенников, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:54

2023-09-12T04:54

2023-09-12T04:54

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владивосток

станислав кузнецов

ирина волк

юлия иванова

сбербанк россии

сбер

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк с начала года помог задержать 19 организованных преступных групп кибермошенников, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. "При поддержке команды "Сбера" только в этом году было задержано 19 организованных преступных групп кибермошенников", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. В июле представитель МВД РФ Ирина Волк и старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщили, что в Москве задержали шесть человек, которые обвиняются в торговле незарегистрированными лекарствами, на незаконном бизнесе злоумышленники заработали более 30 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что поймать злоумышленников помогли сотрудники департамента кибербезопасности Сбербанка. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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