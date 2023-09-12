https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895856764.html

В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России

В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России - РИА Новости, 12.09.2023

В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что введенные Западом против России санкции – это не более чем фикция. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:22

2023-09-12T15:22

2023-09-12T15:22

россия

украина

москва

михаил подоляк

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что введенные Западом против России санкции – это не более чем фикция. "Санкции – это хорошо, но где они? О каких санкциях мы говорим? Это фикция! Да, ограничения для внешней российской торговли существуют, они наложены. Но, тем не менее, более тысячи компаний "белой" юрисдикции, европейской, американской, работают на потребительском рынке Российской Федерации", - сказал Подоляк в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко, опубликованном на ее YouTube-канале. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, москва, михаил подоляк, владимир путин, владимир зеленский