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В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России - РИА Новости, 12.09.2023
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15:22 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895856764.html
В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России
В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России - РИА Новости, 12.09.2023
В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что введенные Западом против России санкции – это не более чем фикция. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:22
2023-09-12T15:22
россия
украина
москва
михаил подоляк
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что введенные Западом против России санкции – это не более чем фикция. "Санкции – это хорошо, но где они? О каких санкциях мы говорим? Это фикция! Да, ограничения для внешней российской торговли существуют, они наложены. Но, тем не менее, более тысячи компаний "белой" юрисдикции, европейской, американской, работают на потребительском рынке Российской Федерации", - сказал Подоляк в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко, опубликованном на ее YouTube-канале. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, украина, москва, михаил подоляк, владимир путин, владимир зеленский
Россия, Украина, Москва, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России

Подоляк назвал западные санкции против России фикцией

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что введенные Западом против России санкции – это не более чем фикция.
"Санкции – это хорошо, но где они? О каких санкциях мы говорим? Это фикция! Да, ограничения для внешней российской торговли существуют, они наложены. Но, тем не менее, более тысячи компаний "белой" юрисдикции, европейской, американской, работают на потребительском рынке Российской Федерации", - сказал Подоляк в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко, опубликованном на ее YouTube-канале.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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