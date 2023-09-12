https://ria.ru/20230912/samoubiystvo-1895883504.html
В ВОЗ заявили, что более 700 тысяч человек кончают с собой каждый год
В ВОЗ заявили, что более 700 тысяч человек кончают с собой каждый год - РИА Новости, 12.09.2023
В ВОЗ заявили, что более 700 тысяч человек кончают с собой каждый год
Ежегодно более 700 тысяч человек умирают от самоубийств, это четвертая по значимости причина смерти среди лиц в возрасте 15-29 лет, говорится в опубликованном... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:46
2023-09-12T16:46
2023-09-12T16:46
воз
в мире
здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости. Ежегодно более 700 тысяч человек умирают от самоубийств, это четвертая по значимости причина смерти среди лиц в возрасте 15-29 лет, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Самоубийство является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Каждый год более 700 000 человек сводят счеты с жизнью. Это четвертая по значимости причина смерти среди людей в возрасте 15-29 лет. Каждая гибель людей не только трагична сама по себе, но и имеет глубокие и разрушительные последствия для семей и целых сообществ", - сказано в документе. По мнению организации, самоубийство может быть связано с многочисленными, сложными и пересекающимися социальными, экономическими, культурными и психологическими факторами и проблемами, включая отказ в основных правах человека и доступе к ресурсам, а также стрессовые жизненные события, такие как потеря средств к существованию, давление на работу или учебу, разрыв отношений и дискриминация, среди прочего. "Каждая смерть в результате самоубийства - это трагедия, и необходимо сделать больше для усиления профилактики самоубийств. Ресурсы, запущенные ВОЗ сегодня, содержат важные рекомендации по двум областям, которые имеют решающее значение для усилий по предотвращению самоубийств: декриминализация самоубийств и попыток самоубийства и ответственное освещение самоубийств в средствах массовой информации", - приводятся в заявлении слова директора ВОЗ по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ Деворы Кестель. Организация сожалеет, что самоубийство и попытки самоубийства по-прежнему криминализированы в 23 странах. "Также существуют убедительные доказательства того, что средства массовой информации могут играть важную роль в усилении или подрыве усилий по предотвращению самоубийств. Например, имеющиеся данные показывают, что уязвимые люди (например, те, у кого в анамнезе были попытки самоубийства или мысли о самоубийстве, или те, кто склонен к самоубийству) подвергаются повышенному риску подражательного поведения в результате сообщений о самоубийствах в средствах массовой информации, особенно если освещение обширное, сенсационное, явно описывает метод самоубийства, создает впечатление, что самоубийство является нормальным, или увековечивает широко распространенные мифы о самоубийстве", - подчеркивает ВОЗ.
https://ria.ru/20220418/evtanaziya-1783340643.html
https://ria.ru/20230301/yaponiya-1855007652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, в мире, здоровье - общество
ВОЗ, В мире, Здоровье - Общество
В ВОЗ заявили, что более 700 тысяч человек кончают с собой каждый год
ВОЗ: ежегодно более 700 тысяч человек умирают от самоубийств
ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости. Ежегодно более 700 тысяч человек умирают от самоубийств, это четвертая по значимости причина смерти среди лиц в возрасте 15-29 лет, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Самоубийство является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Каждый год более 700 000 человек сводят счеты с жизнью. Это четвертая по значимости причина смерти среди людей в возрасте 15-29 лет. Каждая гибель людей не только трагична сама по себе, но и имеет глубокие и разрушительные последствия для семей и целых сообществ", - сказано в документе.
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По мнению организации, самоубийство может быть связано с многочисленными, сложными и пересекающимися социальными, экономическими, культурными и психологическими факторами и проблемами, включая отказ в основных правах человека и доступе к ресурсам, а также стрессовые жизненные события, такие как потеря средств к существованию, давление на работу или учебу, разрыв отношений и дискриминация, среди прочего.
"Каждая смерть в результате самоубийства - это трагедия, и необходимо сделать больше для усиления профилактики самоубийств. Ресурсы, запущенные ВОЗ сегодня, содержат важные рекомендации по двум областям, которые имеют решающее значение для усилий по предотвращению самоубийств: декриминализация самоубийств и попыток самоубийства и ответственное освещение самоубийств в средствах массовой информации", - приводятся в заявлении слова директора ВОЗ по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ Деворы Кестель.
Организация сожалеет, что самоубийство и попытки самоубийства по-прежнему криминализированы в 23 странах. "Также существуют убедительные доказательства того, что средства массовой информации могут играть важную роль в усилении или подрыве усилий по предотвращению самоубийств. Например, имеющиеся данные показывают, что уязвимые люди (например, те, у кого в анамнезе были попытки самоубийства или мысли о самоубийстве, или те, кто склонен к самоубийству) подвергаются повышенному риску подражательного поведения в результате сообщений о самоубийствах в средствах массовой информации, особенно если освещение обширное, сенсационное, явно описывает метод самоубийства, создает впечатление, что самоубийство является нормальным, или увековечивает широко распространенные мифы о самоубийстве", - подчеркивает ВОЗ.
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