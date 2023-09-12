https://ria.ru/20230912/samolet-1895811019.html

Полиция оцепила место посадки самолета в поле под Новосибирском

Полиция оцепила место посадки самолета в поле под Новосибирском - РИА Новости, 12.09.2023

Полиция оцепила место посадки самолета в поле под Новосибирском

Место аварийном посадки самолета в поле под Новосибирском оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:55

2023-09-12T12:55

2023-09-12T12:55

происшествия

новосибирск

уральские авиалинии

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

омск

сочи

новосибирская область

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СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Место аварийном посадки самолета в поле под Новосибирском оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости. На месте сейчас работают экстренные службы. Сам борт, на первый взгляд, цел, стоит в поле с выпущенными трапами. Утром во вторник самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку недалеко от Новосибирска в поле. Причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидросистемы, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Посадка прошла благополучно - никто из 159 пассажиров и 6 членов экипажа серьезно не пострадал.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895805059.html

новосибирск

омск

сочи

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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