https://ria.ru/20230912/samolet-1895811019.html
Полиция оцепила место посадки самолета в поле под Новосибирском
Полиция оцепила место посадки самолета в поле под Новосибирском - РИА Новости, 12.09.2023
Полиция оцепила место посадки самолета в поле под Новосибирском
Место аварийном посадки самолета в поле под Новосибирском оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:55
2023-09-12T12:55
2023-09-12T12:55
происшествия
новосибирск
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
омск
сочи
новосибирская область
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СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Место аварийном посадки самолета в поле под Новосибирском оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости. На месте сейчас работают экстренные службы. Сам борт, на первый взгляд, цел, стоит в поле с выпущенными трапами. Утром во вторник самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку недалеко от Новосибирска в поле. Причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидросистемы, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Посадка прошла благополучно - никто из 159 пассажиров и 6 членов экипажа серьезно не пострадал.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895805059.html
новосибирск
омск
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области , омск, сочи, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области , Омск, Сочи, Новосибирская область
Полиция оцепила место посадки самолета в поле под Новосибирском
Полиция оцепила место экстренной посадки самолета A320 в поле под Новосибирском
СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Место аварийном посадки самолета в поле под Новосибирском оцеплено полицией, передает корреспондент РИА Новости.
На месте сейчас работают экстренные службы. Сам борт, на первый взгляд, цел, стоит в поле с выпущенными трапами.
Утром во вторник самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку недалеко от Новосибирска в поле. Причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидросистемы, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Посадка прошла благополучно - никто из 159 пассажиров и 6 членов экипажа серьезно не пострадал.
"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле