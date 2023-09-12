https://ria.ru/20230912/samolet-1895805059.html
"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле
"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле - РИА Новости, 12.09.2023
"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле
Пассажирка рейса Сочи-Омск, экстренно севшего в поле под Новосибирском, рассказала РИА Новости, что посадка прошла благополучно, удара о землю не было, "может,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:33
2023-09-12T12:33
2023-09-12T12:41
airbus a320
уральские авиалинии
новосибирск
омск
сочи
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Пассажирка рейса Сочи-Омск, экстренно севшего в поле под Новосибирском, рассказала РИА Новости, что посадка прошла благополучно, удара о землю не было, "может, даже комфортнее, чем в аэропорту". "Мы это поняли, когда объявили бортпроводники, что сейчас будет экстренная посадка, никаких звуков, возгораний, ничего вот этого не было, пока мы летели. Сама посадка происходила достаточно хорошо, я бы сказала, может быть, даже комфортнее, чем это в аэропорту происходит… Никаких посторонних звуков не было, ни удара об землю тоже не было, очень мягко это произошло…", - вспоминает Мария Буян. По ее словам, когда все вышли из самолета, первое, что они увидели, было "поле пшеницы". "Что я могу сейчас маме позвонить и сказать, что я живая - вот это была моя первая мысль. Когда это все в самолете происходило, была только мысль: как будет, как закончится, так закончится. Вот и все", - рассказала пассажирка. Она отметила, что на борту самолета все пассажиры вели себя спокойно, "никто не задавал лишних вопросов. "На это уже не было времени, все очень быстро произошло", - вспоминает женщина. Экипаж самолета "идеально сработал", добавила она. Утром во вторник самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку недалеко от Новосибирска в поле. Причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидросистемы, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Посадка прошла благополучно - никто из 159 пассажиров и 6 членов экипажа серьезно не пострадал.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html
https://ria.ru/20230912/samolet-1895742235.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Аплодисменты летчикам, посадившим самолет в поле под Новосибирском
Аплодисменты летчикам, посадившим самолет в поле под Новосибирском
2023-09-12T12:33
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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airbus a320, уральские авиалинии, новосибирск, омск, сочи, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Airbus A320, Уральские авиалинии, Новосибирск, Омск, Сочи, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле
Пассажирка рейса Сочи-Омск рассказала об экстренной посадке самолета в поле
СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Пассажирка рейса Сочи-Омск, экстренно севшего в поле под Новосибирском, рассказала РИА Новости, что посадка прошла благополучно, удара о землю не было, "может, даже комфортнее, чем в аэропорту".
"Мы это поняли, когда объявили бортпроводники, что сейчас будет экстренная посадка, никаких звуков, возгораний, ничего вот этого не было, пока мы летели. Сама посадка происходила достаточно хорошо, я бы сказала, может быть, даже комфортнее, чем это в аэропорту происходит… Никаких посторонних звуков не было, ни удара об землю тоже не было, очень мягко это произошло…", - вспоминает Мария Буян.
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
По ее словам, когда все вышли из самолета, первое, что они увидели, было "поле пшеницы".
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"Что я могу сейчас маме позвонить и сказать, что я живая - вот это была моя первая мысль. Когда это все в самолете происходило, была только мысль: как будет, как закончится, так закончится. Вот и все", - рассказала пассажирка.
Она отметила, что на борту самолета все пассажиры вели себя спокойно, "никто не задавал лишних вопросов. "На это уже не было времени, все очень быстро произошло", - вспоминает женщина.
Стало известно имя командира, посадившего А320 под Новосибирском
Экипаж самолета "идеально сработал", добавила она.
Утром во вторник самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку недалеко от Новосибирска в поле. Причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидросистемы, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Посадка прошла благополучно - никто из 159 пассажиров и 6 членов экипажа серьезно не пострадал.