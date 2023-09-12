https://ria.ru/20230912/samolet-1895805059.html

"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле

"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле - РИА Новости, 12.09.2023

"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле

Пассажирка рейса Сочи-Омск, экстренно севшего в поле под Новосибирском, рассказала РИА Новости, что посадка прошла благополучно, удара о землю не было, "может,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:33

2023-09-12T12:33

2023-09-12T12:41

airbus a320

уральские авиалинии

новосибирск

омск

сочи

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Пассажирка рейса Сочи-Омск, экстренно севшего в поле под Новосибирском, рассказала РИА Новости, что посадка прошла благополучно, удара о землю не было, "может, даже комфортнее, чем в аэропорту". "Мы это поняли, когда объявили бортпроводники, что сейчас будет экстренная посадка, никаких звуков, возгораний, ничего вот этого не было, пока мы летели. Сама посадка происходила достаточно хорошо, я бы сказала, может быть, даже комфортнее, чем это в аэропорту происходит… Никаких посторонних звуков не было, ни удара об землю тоже не было, очень мягко это произошло…", - вспоминает Мария Буян. По ее словам, когда все вышли из самолета, первое, что они увидели, было "поле пшеницы". "Что я могу сейчас маме позвонить и сказать, что я живая - вот это была моя первая мысль. Когда это все в самолете происходило, была только мысль: как будет, как закончится, так закончится. Вот и все", - рассказала пассажирка. Она отметила, что на борту самолета все пассажиры вели себя спокойно, "никто не задавал лишних вопросов. "На это уже не было времени, все очень быстро произошло", - вспоминает женщина. Экипаж самолета "идеально сработал", добавила она. Утром во вторник самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку недалеко от Новосибирска в поле. Причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидросистемы, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Посадка прошла благополучно - никто из 159 пассажиров и 6 членов экипажа серьезно не пострадал.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html

https://ria.ru/20230912/samolet-1895742235.html

новосибирск

омск

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аплодисменты летчикам, посадившим самолет в поле под Новосибирском Аплодисменты летчикам, посадившим самолет в поле под Новосибирском 2023-09-12T12:33 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

airbus a320, уральские авиалинии, новосибирск, омск, сочи, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области