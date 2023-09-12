https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html

МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском

МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском - РИА Новости, 12.09.2023

МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском

МЧС России в Telegram-канале опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Новосибирской... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:16

2023-09-12T08:16

2023-09-12T12:15

происшествия

новосибирская область

андрей травников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уральские авиалинии

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Новосибирской области. Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи-Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горения не зафиксировано, все пассажиры эвакуированы. На опубликованных МЧС кадрах видно, как в хвостовой, центральной и передней частях самолёта открыты аварийные выходы и выпущены надувные трапы. Рядом с самолётом, судя по видео, много автомобилей пожарных, сами работники спасательного ведомства, и, вероятно, пассажиры рейса. Паники у людей нет. По факту экстренной посадки лайнера проверку начала Уральская транспортная прокуратура. По информации ведомства, в настоящее время с пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895742235.html

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новосибирская область

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Кадры с места экстренной посадки самолета в поле Кадры с места экстренной посадки самолета в поле 2023-09-12T08:16 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, андрей травников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области