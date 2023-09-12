https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском - РИА Новости, 12.09.2023
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском
МЧС России в Telegram-канале опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Новосибирской... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:16
2023-09-12T08:16
2023-09-12T12:15
происшествия
новосибирская область
андрей травников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895730764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d16dbc21b8bed0073785474fc9c1325.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Новосибирской области. Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи-Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горения не зафиксировано, все пассажиры эвакуированы. На опубликованных МЧС кадрах видно, как в хвостовой, центральной и передней частях самолёта открыты аварийные выходы и выпущены надувные трапы. Рядом с самолётом, судя по видео, много автомобилей пожарных, сами работники спасательного ведомства, и, вероятно, пассажиры рейса. Паники у людей нет. По факту экстренной посадки лайнера проверку начала Уральская транспортная прокуратура. По информации ведомства, в настоящее время с пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895742235.html
https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895730764_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96ab691bec4aac595ac002122b37e773.jpg
Кадры с места экстренной посадки самолета в поле
Кадры с места экстренной посадки самолета в поле
2023-09-12T08:16
true
PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, андрей травников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Андрей Травников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском
МЧС показало видео с места экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
МЧС России в Telegram-канале
опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи-Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горения не зафиксировано, все пассажиры эвакуированы.
Стало известно имя командира, посадившего А320 под Новосибирском
На опубликованных МЧС кадрах видно, как в хвостовой, центральной и передней частях самолёта открыты аварийные выходы и выпущены надувные трапы. Рядом с самолётом, судя по видео, много автомобилей пожарных, сами работники спасательного ведомства, и, вероятно, пассажиры рейса. Паники у людей нет.
По факту экстренной посадки лайнера проверку начала Уральская транспортная прокуратура. По информации ведомства, в настоящее время с пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб.
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле