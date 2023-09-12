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МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском - РИА Новости, 12.09.2023
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08:16 12.09.2023 (обновлено: 12:15 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском - РИА Новости, 12.09.2023
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском
МЧС России в Telegram-канале опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Новосибирской... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:16
2023-09-12T12:15
происшествия
новосибирская область
андрей травников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Новосибирской области. Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи-Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горения не зафиксировано, все пассажиры эвакуированы. На опубликованных МЧС кадрах видно, как в хвостовой, центральной и передней частях самолёта открыты аварийные выходы и выпущены надувные трапы. Рядом с самолётом, судя по видео, много автомобилей пожарных, сами работники спасательного ведомства, и, вероятно, пассажиры рейса. Паники у людей нет. По факту экстренной посадки лайнера проверку начала Уральская транспортная прокуратура. По информации ведомства, в настоящее время с пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895742235.html
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Кадры с места экстренной посадки самолета в поле
Кадры с места экстренной посадки самолета в поле
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происшествия, новосибирская область, андрей травников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Андрей Травников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском

МЧС показало видео с места экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало видео с места экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи-Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горения не зафиксировано, все пассажиры эвакуированы.
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На опубликованных МЧС кадрах видно, как в хвостовой, центральной и передней частях самолёта открыты аварийные выходы и выпущены надувные трапы. Рядом с самолётом, судя по видео, много автомобилей пожарных, сами работники спасательного ведомства, и, вероятно, пассажиры рейса. Паники у людей нет.
По факту экстренной посадки лайнера проверку начала Уральская транспортная прокуратура. По информации ведомства, в настоящее время с пассажирами работает медицинский персонал для оценки состояния здоровья. В авиакомпании создан оперативный штаб.
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ПроисшествияНовосибирская областьАндрей ТравниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Уральские авиалинииАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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