https://ria.ru/20230912/samolet-1895721369.html

В МЧС уточнили число людей в самолете, севшем в Новосибирской области

В МЧС уточнили число людей в самолете, севшем в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023

В МЧС уточнили число людей в самолете, севшем в Новосибирской области

Следовавший в направлении Сочи – Омск Airbus A320, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, по предварительным данным, среди РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:05

2023-09-12T07:05

2023-09-12T12:18

происшествия

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Следовавший в направлении Сочи – Омск Airbus A320, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, по предварительным данным, среди 170 пассажиров и членов экипажа пострадавших нет, воздушное судно не разрушено, нет разрушений и на земле, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. "Сегодня, 12 сентября в 09.44 (05.44 мск), самолет Airbus A320, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. По предварительным данным, среди 159 пассажиров и <…> членов экипажа пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. "Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", - отметили в ведомстве. К месту приземления направлены оперативная и аэромобильная группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области. "Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры", - говорится в сообщении. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895719468.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области