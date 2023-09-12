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В МЧС уточнили число людей в самолете, севшем в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023
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07:05 12.09.2023 (обновлено: 12:18 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895721369.html
В МЧС уточнили число людей в самолете, севшем в Новосибирской области
В МЧС уточнили число людей в самолете, севшем в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023
В МЧС уточнили число людей в самолете, севшем в Новосибирской области
Следовавший в направлении Сочи – Омск Airbus A320, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, по предварительным данным, среди РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:05
2023-09-12T12:18
происшествия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Следовавший в направлении Сочи – Омск Airbus A320, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, по предварительным данным, среди 170 пассажиров и членов экипажа пострадавших нет, воздушное судно не разрушено, нет разрушений и на земле, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. "Сегодня, 12 сентября в 09.44 (05.44 мск), самолет Airbus A320, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. По предварительным данным, среди 159 пассажиров и &lt;…&gt; членов экипажа пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. "Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", - отметили в ведомстве. К месту приземления направлены оперативная и аэромобильная группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области. "Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры", - говорится в сообщении. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895719468.html
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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
В МЧС уточнили число людей в самолете, севшем в Новосибирской области

В севшем на грунт в Новосибирской области самолете было 170 человек

© Западно-Сибирская транспортная прокуратураАварийная посадка рейса Сочи-Омск
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Следовавший в направлении Сочи – Омск Airbus A320, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, по предварительным данным, среди 170 пассажиров и членов экипажа пострадавших нет, воздушное судно не разрушено, нет разрушений и на земле, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
«
"Сегодня, 12 сентября в 09.44 (05.44 мск), самолет Airbus A320, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. По предварительным данным, среди 159 пассажиров и <…> членов экипажа пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. "Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", - отметили в ведомстве.
К месту приземления направлены оперативная и аэромобильная группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
"Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном Доме культуры", - говорится в сообщении.
Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.
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ПроисшествияНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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