https://ria.ru/20230912/samolet-1895719468.html

Спасатели работают на месте посадки самолета в Новосибирской области

Спасатели работают на месте посадки самолета в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023

Спасатели работают на месте посадки самолета в Новосибирской области

Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в Новосибирской области, не горел, жертв нет, все пассажиры эвакуированы, сообщил... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:47

2023-09-12T06:47

2023-09-12T12:17

новосибирская область

омск

происшествия

россия

андрей травников

сочи

уральские авиалинии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в Новосибирской области, не горел, жертв нет, все пассажиры эвакуированы, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников."Сегодня в 9.44 (5.44 мск) в Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано", - написал Травников в своем телеграм-канале.В связи с авиационным инцидентом губернатор поручил своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html

новосибирская область

омск

россия

сочи

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новосибирская область, омск, происшествия, россия, андрей травников, сочи, уральские авиалинии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области