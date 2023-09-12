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Спасатели работают на месте посадки самолета в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023
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06:47 12.09.2023 (обновлено: 12:17 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895719468.html
Спасатели работают на месте посадки самолета в Новосибирской области
Спасатели работают на месте посадки самолета в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023
Спасатели работают на месте посадки самолета в Новосибирской области
Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в Новосибирской области, не горел, жертв нет, все пассажиры эвакуированы, сообщил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:47
2023-09-12T12:17
новосибирская область
омск
происшествия
россия
андрей травников
сочи
уральские авиалинии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в Новосибирской области, не горел, жертв нет, все пассажиры эвакуированы, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников."Сегодня в 9.44 (5.44 мск) в Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано", - написал Травников в своем телеграм-канале.В связи с авиационным инцидентом губернатор поручил своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.
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новосибирская область, омск, происшествия, россия, андрей травников, сочи, уральские авиалинии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Новосибирская область, Омск, Происшествия, Россия, Андрей Травников, Сочи, Уральские авиалинии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Спасатели работают на месте посадки самолета в Новосибирской области

Губернатор: спасатели работают на месте посадки самолета в Новосибирской области

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДобровольцы поисково-спасательного отряда
Добровольцы поисково-спасательного отряда - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Добровольцы поисково-спасательного отряда. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку на грунт в Новосибирской области, не горел, жертв нет, все пассажиры эвакуированы, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
"Сегодня в 9.44 (5.44 мск) в Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано", - написал Травников в своем телеграм-канале.
В связи с авиационным инцидентом губернатор поручил своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска
10 сентября, 14:56
 
Новосибирская областьОмскПроисшествияРоссияАндрей ТравниковСочиУральские авиалинииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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