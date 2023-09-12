https://ria.ru/20230912/rzhd-1895707987.html
РЖД построят логистический комплекс для ТОР "Приморье"
РЖД построят логистический комплекс для ТОР "Приморье" - РИА Новости, 12.09.2023
РЖД построят логистический комплекс для ТОР "Приморье"
РЖД построят универсальный логистический комплекс "Терминал Приморье" и разовьют станцию Надеждинская Дальневосточной железной дороги для обеспечения... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:30
2023-09-12T03:30
2023-09-12T03:30
экономика
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ржд
дальневосточная железная дорога
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РЖД построят универсальный логистический комплекс "Терминал Приморье" и разовьют станцию Надеждинская Дальневосточной железной дороги для обеспечения железнодорожной инфраструктурой территории опережающего развития (ТОР) "Приморье", сообщила компания. "РЖД, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и "РЖД Логистика" на площадке ВЭФ-2023 подписали соглашение о дальнейших шагах по обеспечению железнодорожной инфраструктурой территории опережающего развития "Приморье", - говорится в сообщении. РЖД в рамках проекта обеспечат потребности резидентов ТОР в транспортно-логистической инфраструктуре. "В том числе: построим универсальный логистический комплекс "Терминал Приморье", разовьем станцию Надеждинская Дальневосточной железной дороги", - уточняется в сообщении. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, владивосток, ржд, дальневосточная железная дорога, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, РЖД, Дальневосточная железная дорога, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
РЖД построят логистический комплекс для ТОР "Приморье"
РЖД построят логистический комплекс и разовьют станцию для ТОР "Приморье"