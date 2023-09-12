Рейтинг@Mail.ru
РЖД построят логистический комплекс для ТОР "Приморье" - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/rzhd-1895707987.html
РЖД построят логистический комплекс для ТОР "Приморье"
РЖД построят логистический комплекс для ТОР "Приморье" - РИА Новости, 12.09.2023
РЖД построят логистический комплекс для ТОР "Приморье"
РЖД построят универсальный логистический комплекс "Терминал Приморье" и разовьют станцию Надеждинская Дальневосточной железной дороги для обеспечения... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:30
2023-09-12T03:30
экономика
владивосток
ржд
дальневосточная железная дорога
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РЖД построят универсальный логистический комплекс "Терминал Приморье" и разовьют станцию Надеждинская Дальневосточной железной дороги для обеспечения железнодорожной инфраструктурой территории опережающего развития (ТОР) "Приморье", сообщила компания. "РЖД, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и "РЖД Логистика" на площадке ВЭФ-2023 подписали соглашение о дальнейших шагах по обеспечению железнодорожной инфраструктурой территории опережающего развития "Приморье", - говорится в сообщении. РЖД в рамках проекта обеспечат потребности резидентов ТОР в транспортно-логистической инфраструктуре. "В том числе: построим универсальный логистический комплекс "Терминал Приморье", разовьем станцию Надеждинская Дальневосточной железной дороги", - уточняется в сообщении. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/rzhd-1895707409.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владивосток, ржд, дальневосточная железная дорога, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, РЖД, Дальневосточная железная дорога, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
РЖД построят логистический комплекс для ТОР "Приморье"

РЖД построят логистический комплекс и разовьют станцию для ТОР "Приморье"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РЖД построят универсальный логистический комплекс "Терминал Приморье" и разовьют станцию Надеждинская Дальневосточной железной дороги для обеспечения железнодорожной инфраструктурой территории опережающего развития (ТОР) "Приморье", сообщила компания.
«
"РЖД, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и "РЖД Логистика" на площадке ВЭФ-2023 подписали соглашение о дальнейших шагах по обеспечению железнодорожной инфраструктурой территории опережающего развития "Приморье", - говорится в сообщении.
РЖД в рамках проекта обеспечат потребности резидентов ТОР в транспортно-логистической инфраструктуре.
"В том числе: построим универсальный логистический комплекс "Терминал Приморье", разовьем станцию Надеждинская Дальневосточной железной дороги", - уточняется в сообщении.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
РЖД улучшили план по росту погрузки на 2023 год
03:19
 
ЭкономикаВладивостокРЖДДальневосточная железная дорогаДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала