России не стыдно, что она ставит во главу угла свои интересы, заявил Путин
Путин: Россия ставит во главу угла свои интересы, за это не стыдно
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастники митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве
Участники митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия ставит во главу угла интересы государства, и за это нам не стыдно, заявил президент России Владимир Путин.
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"Только будущие поколения могут объективно оценить то, что мы делали для страны. Знаете, я вспоминаю то, что князь Потёмкин написал когда-то Екатерине II , когда речь шла о присоединении Крыма. Я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. Писал он следующее: "Пройдет время, и будущие поколения поставят нам в вину то, что вы могли присоединить Крым, и не сделали этого, и вам будет стыдно". Интересы государства - прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно", - сказал Путин во время пленарного заседания на ВЭФ в ответ на вопрос о том, что было сделано правильно с точки зрения президента, а где совершены ошибки.
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