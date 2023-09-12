https://ria.ru/20230912/rossiya-1895793432.html

России не стыдно, что она ставит во главу угла свои интересы, заявил Путин

России не стыдно, что она ставит во главу угла свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

России не стыдно, что она ставит во главу угла свои интересы, заявил Путин

Россия ставит во главу угла интересы государства, и за это нам не стыдно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:56

2023-09-12T11:56

2023-09-12T11:56

общество

россия

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия ставит во главу угла интересы государства, и за это нам не стыдно, заявил президент России Владимир Путин. "Только будущие поколения могут объективно оценить то, что мы делали для страны. Знаете, я вспоминаю то, что князь Потёмкин написал когда-то Екатерине II , когда речь шла о присоединении Крыма. Я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. Писал он следующее: "Пройдет время, и будущие поколения поставят нам в вину то, что вы могли присоединить Крым, и не сделали этого, и вам будет стыдно". Интересы государства - прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно", - сказал Путин во время пленарного заседания на ВЭФ в ответ на вопрос о том, что было сделано правильно с точки зрения президента, а где совершены ошибки. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, вэф-2023