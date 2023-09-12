Рейтинг@Mail.ru
России не стыдно, что она ставит во главу угла свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895793432.html
России не стыдно, что она ставит во главу угла свои интересы, заявил Путин
России не стыдно, что она ставит во главу угла свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
России не стыдно, что она ставит во главу угла свои интересы, заявил Путин
Россия ставит во главу угла интересы государства, и за это нам не стыдно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:56
2023-09-12T11:56
общество
россия
владимир путин
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия ставит во главу угла интересы государства, и за это нам не стыдно, заявил президент России Владимир Путин. "Только будущие поколения могут объективно оценить то, что мы делали для страны. Знаете, я вспоминаю то, что князь Потёмкин написал когда-то Екатерине II , когда речь шла о присоединении Крыма. Я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. Писал он следующее: "Пройдет время, и будущие поколения поставят нам в вину то, что вы могли присоединить Крым, и не сделали этого, и вам будет стыдно". Интересы государства - прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно", - сказал Путин во время пленарного заседания на ВЭФ в ответ на вопрос о том, что было сделано правильно с точки зрения президента, а где совершены ошибки. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ef31690d2f5f361152ff4b6dd2a56213.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, вэф-2023
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023
России не стыдно, что она ставит во главу угла свои интересы, заявил Путин

Путин: Россия ставит во главу угла свои интересы, за это не стыдно

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастники митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве
Участники митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Участники митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия ставит во главу угла интересы государства, и за это нам не стыдно, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Только будущие поколения могут объективно оценить то, что мы делали для страны. Знаете, я вспоминаю то, что князь Потёмкин написал когда-то Екатерине II , когда речь шла о присоединении Крыма. Я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. Писал он следующее: "Пройдет время, и будущие поколения поставят нам в вину то, что вы могли присоединить Крым, и не сделали этого, и вам будет стыдно". Интересы государства - прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно", - сказал Путин во время пленарного заседания на ВЭФ в ответ на вопрос о том, что было сделано правильно с точки зрения президента, а где совершены ошибки.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала