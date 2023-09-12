https://ria.ru/20230912/rossiya-1895791976.html

Путин: со средних веков Россию считают империей зла

Путин: со средних веков Россию считают империей зла - РИА Новости, 12.09.2023

Путин: со средних веков Россию считают империей зла

Россию начинали считать империей зла, когда она развивалась и становилась сильнее, еще со средних веков, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:50

2023-09-12T11:50

2023-09-12T11:50

россия

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россию начинали считать империей зла, когда она развивалась и становилась сильнее, еще со средних веков, заявил президент России Владимир Путин. "Когда это не удавалось (геополитическое противоборство - ред.), то начинали искать различные инструменты, как представить нашу страну как империю зла…На практике это со средних веков, а может и раньше все тянется. Как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом, именно конкурентом, сразу начиналась политика сдерживания России", - сказал Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, вэф-2023