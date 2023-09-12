https://ria.ru/20230912/rossiya-1895756382.html

Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин

Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин

Историческая память у стран, которым Россия ранее активно помогала, сохранилась, поэтому восстанавливать с ними отношения несложно, они заинтересованы в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:10

2023-09-12T10:10

2023-09-12T10:39

россия

вэф-2023

владимир путин

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Историческая память у стран, которым Россия ранее активно помогала, сохранилась, поэтому восстанавливать с ними отношения несложно, они заинтересованы в сотрудничестве, заявил президент России Владимир Путин."Историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она у людей сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстанавливать отношения, потому что люди в этих странах хотят. Это касается и Лаоса, мы видим там много друзей, это касается в целом Азиатско-Тихоокеанского региона, это касается той же Африки", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Кирилл Волков

россия, вэф-2023, владимир путин, политика