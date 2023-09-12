https://ria.ru/20230912/rossiya-1895756382.html
Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин
Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин
Историческая память у стран, которым Россия ранее активно помогала, сохранилась, поэтому восстанавливать с ними отношения несложно, они заинтересованы в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:10
2023-09-12T10:10
2023-09-12T10:39
россия
вэф-2023
владимир путин
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Историческая память у стран, которым Россия ранее активно помогала, сохранилась, поэтому восстанавливать с ними отношения несложно, они заинтересованы в сотрудничестве, заявил президент России Владимир Путин."Историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она у людей сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстанавливать отношения, потому что люди в этих странах хотят. Это касается и Лаоса, мы видим там много друзей, это касается в целом Азиатско-Тихоокеанского региона, это касается той же Африки", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вэф-2023, владимир путин, политика
Россия, ВЭФ-2023, Владимир Путин, Политика
Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин
Путин заявил о сохранении исторической памяти в странах, которым помогала Россия
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Историческая память у стран, которым Россия ранее активно помогала, сохранилась, поэтому восстанавливать с ними отношения несложно, они заинтересованы в сотрудничестве, заявил президент России Владимир Путин.
"Историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она у людей сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстанавливать отношения, потому что люди в этих странах хотят. Это касается и Лаоса, мы видим там много друзей, это касается в целом Азиатско-Тихоокеанского региона, это касается той же Африки", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Путин призвал сохранять историческую память