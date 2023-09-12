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Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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10:10 12.09.2023 (обновлено: 10:39 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895756382.html
Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин
Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин
Историческая память у стран, которым Россия ранее активно помогала, сохранилась, поэтому восстанавливать с ними отношения несложно, они заинтересованы в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:10
2023-09-12T10:39
россия
вэф-2023
владимир путин
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Историческая память у стран, которым Россия ранее активно помогала, сохранилась, поэтому восстанавливать с ними отношения несложно, они заинтересованы в сотрудничестве, заявил президент России Владимир Путин."Историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она у людей сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстанавливать отношения, потому что люди в этих странах хотят. Это касается и Лаоса, мы видим там много друзей, это касается в целом Азиатско-Тихоокеанского региона, это касается той же Африки", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, вэф-2023, владимир путин, политика
Россия, ВЭФ-2023, Владимир Путин, Политика
Страны, которым помогала Россия, хотят сотрудничать, заявил Путин

Путин заявил о сохранении исторической памяти в странах, которым помогала Россия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Историческая память у стран, которым Россия ранее активно помогала, сохранилась, поэтому восстанавливать с ними отношения несложно, они заинтересованы в сотрудничестве, заявил президент России Владимир Путин.
"Историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она у людей сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстанавливать отношения, потому что люди в этих странах хотят. Это касается и Лаоса, мы видим там много друзей, это касается в целом Азиатско-Тихоокеанского региона, это касается той же Африки", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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18 января, 14:21
 
РоссияВЭФ-2023Владимир ПутинПолитика
 
 
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