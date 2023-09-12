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Путин рассмотрит предложения по использованию резервных ресурсов при ЧС - РИА Новости, 12.09.2023
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08:39 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/resursy-1895733618.html
Путин рассмотрит предложения по использованию резервных ресурсов при ЧС
Путин рассмотрит предложения по использованию резервных ресурсов при ЧС - РИА Новости, 12.09.2023
Путин рассмотрит предложения по использованию резервных ресурсов при ЧС
Предложения, связанные с использованием резервных средств в случае ЧС и для предотвращения тяжелых последствий, будут рассмотрены, заявил президент России... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:39
2023-09-12T08:39
экономика
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
владивосток
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Предложения, связанные с использованием резервных средств в случае ЧС и для предотвращения тяжелых последствий, будут рассмотрены, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, мы рассмотрим эти предложения, связанные с режимом использования резервных средств или резервных ресурсов. На сегодня можно только при наступлении ЧС что-то использовать, а лучше их использовать, чтобы не наступило тяжелых последствий. Коллеги, которые это предлагают, на мой взгляд, абсолютно обоснованно", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Президент предложил обобщить все идеи и представить их в письменном виде. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/putin-1895730079.html
россия
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экономика, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф-2023
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, ВЭФ-2023
Путин рассмотрит предложения по использованию резервных ресурсов при ЧС

Путин призвал использовать резервные ресурсы для предупреждения ЧС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Предложения, связанные с использованием резервных средств в случае ЧС и для предотвращения тяжелых последствий, будут рассмотрены, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Конечно, мы рассмотрим эти предложения, связанные с режимом использования резервных средств или резервных ресурсов. На сегодня можно только при наступлении ЧС что-то использовать, а лучше их использовать, чтобы не наступило тяжелых последствий. Коллеги, которые это предлагают, на мой взгляд, абсолютно обоснованно", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Президент предложил обобщить все идеи и представить их в письменном виде.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВладивостокВЭФ-2023
 
 
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