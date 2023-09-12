https://ria.ru/20230912/resursy-1895733618.html

Путин рассмотрит предложения по использованию резервных ресурсов при ЧС

Путин рассмотрит предложения по использованию резервных ресурсов при ЧС - РИА Новости, 12.09.2023

Путин рассмотрит предложения по использованию резервных ресурсов при ЧС

Предложения, связанные с использованием резервных средств в случае ЧС и для предотвращения тяжелых последствий, будут рассмотрены, заявил президент России... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:39

2023-09-12T08:39

2023-09-12T08:39

экономика

россия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

владивосток

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Предложения, связанные с использованием резервных средств в случае ЧС и для предотвращения тяжелых последствий, будут рассмотрены, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, мы рассмотрим эти предложения, связанные с режимом использования резервных средств или резервных ресурсов. На сегодня можно только при наступлении ЧС что-то использовать, а лучше их использовать, чтобы не наступило тяжелых последствий. Коллеги, которые это предлагают, на мой взгляд, абсолютно обоснованно", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Президент предложил обобщить все идеи и представить их в письменном виде. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф-2023