Путин рассмотрит предложения по использованию резервных ресурсов при ЧС
Путин призвал использовать резервные ресурсы для предупреждения ЧС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Предложения, связанные с использованием резервных средств в случае ЧС и для предотвращения тяжелых последствий, будут рассмотрены, заявил президент России Владимир Путин.
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"Конечно, мы рассмотрим эти предложения, связанные с режимом использования резервных средств или резервных ресурсов. На сегодня можно только при наступлении ЧС что-то использовать, а лучше их использовать, чтобы не наступило тяжелых последствий. Коллеги, которые это предлагают, на мой взгляд, абсолютно обоснованно", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Президент предложил обобщить все идеи и представить их в письменном виде.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.