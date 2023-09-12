https://ria.ru/20230912/rakety-1895704822.html

Госдеп и Пентагон призывают Байдена отправить Киеву ATACMS, пишут СМИ

Госдеп и Пентагон призывают Байдена отправить Киеву ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023

Госдеп и Пентагон призывают Байдена отправить Киеву ATACMS, пишут СМИ

Государственный департамент и министерство обороны США рекомендуют американскому президенту Джо Байдену дать согласие на отправку Украине ракет дальнего радиуса РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T02:20

2023-09-12T02:20

2023-09-12T02:20

в мире

украина

нато

джо байден

государственный департамент сша

пентагон

россия

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Государственный департамент и министерство обороны США рекомендуют американскому президенту Джо Байдену дать согласие на отправку Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Этот значимый шаг рекомендуется со стороны госдепартамента и министерства обороны спустя месяцы украинских запросов", - сообщается в материале о возможной отправке ATAMCS на Украину. Как отмечают собеседники канала, Байден может принять решение уже скоро и, хотя окончательно вопрос о предоставлении данных вооружений остается открыт, вероятность их поставки в последнее время значительно возросла. Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. В Киеве ждут новостей по поставкам после приземления Владимира Зеленского в Нью-Йорке. В понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ATACMS. Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS, о которых просит Киев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230909/atacms-1895167816.html

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